Anunț de ultimă oră al președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului a făcut dezvăluiri complete după o întâlnire cu premierul Ludovic Orban, dar și cu mai mulți miniștri din Guvern. Vor fi trei scenarii.

Se amână noul an școlar?!

„Am avut o întâlnire foarte importantă cu premierul și mai mulți miniștri. Am vorbit despre anul școlar și începerea noului an școlar. S-au luat câteva decizii. Pe 14 septembrie începe noul an școlar preuniversitar. Pentru majoritatea elevilor, vor merge efectiv, fizic la școală. Pentru a ține cont de impactul pandemiei, în fiecare localitate au fost elaborate trei scenarii în funcție de localitate. Sunt valabile pentru școli și nu numai.

Scenariul verde: Mai puțin de o persoană în ultimele 14 zile cu Covid-19 în acea localitate și cursurile se fac fizic la școală

Scenariul galben: Între 1-2 persoane cu Covid-19 în ultimele 14 zile și cursurile se tin mixt

Scenariul roșu: Când au apărut mai mult de 3 bolnavi noi în localitatea respectivă în ultimele 14 zile și se țin cursuri doar online.

Decizia de funcționare pentru fiecare unitate școlară va fi decis la nivel local.

Bucureștiul se încadrează în scenariul verde, având în vedere populația orașului. Majoritatea localităților din România intră pe scenariul verde. Un număr de câteva sute de localități, în acest moment, intră pe scenariul galben și sunt doar 50 de localități care s-ar încadra în scenariul roșu.”, a spus Klaus Iohannis.

”Noi calculăm un scenariu în care nu va fi considerabil mai rău decât acum. Dacă va fi, evident că vom amâna începerea anului școlar, dar numai ca urmare a deciziilor luate de specialiștii Ministerului Sănătății.

Este o decizie care va fi luată foarte aproape de data începerii cursurilor”, a explicat Președintele Iohannis.