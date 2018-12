Scrisoare deschisă a editorilor de presă europeni pentru Guvernele Statelor Membre

In continuarea discutiilor avute in ianuarie 2018 pe tema drepturilor conexe, BRAT a continuat relatia cu asociatiile europene ce activeaza in domeniul presei (EMMA - European Magazine Media Association), ENPA - European Newspaper Publishers Association, EPC -European Publishers’ Council, NME - News Media Europe) si va aducem in atentie o noua initiativa comuna a editorilor europeni referitor la acelasi drept conex fata de care va ceream o opinie la inceputul anului (mesajul initial mai jos). La momentul respectiv un numar mare de editori romani au semnat scrisoarea propusa, care a fost utilizata ulterior in formularea unei opinii de catre Guvernul Romaniei. In septembrie 2018 Parlamentul European a adoptat in forma dorita Articolul 11 din Directiva pentru Dreptul de Autor pe Piața Unica Digitala.