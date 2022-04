Pandemia Covid-19 a fost probabil cauzată de transmiterea virusului SARS-CoV-2 de la un liliac din Asia de sud-est la oameni. Cu toate acestea, cele 4.000 de transmisii virale suplimentare între specii de mamifere nu înseamnă că vor exista alte 4.000 de potențiale pandemii Covid-19, a declarat pentru CNBC Greg Albery, cercetător la Wissenschaftskolleg zu Berlin și coautor al studiului.

“Dar fiecare dintre ele are potențialul de a influența sănătatea animalelor și poate să se extindă apoi asupra populațiilor umane”, a declarat Albery pentru sursa citată. “Oricum ar fi, este posibil să fie o veste foarte proastă pentru sănătatea ecosistemelor afectate”.

As climate change reshapes life on earth, it may also become the single biggest upstream driver of pandemic risk. Our new study in @Nature simulates how 3,139 species will share viruses – and create new spillover risk hotspots – over the next 50 years.https://t.co/osfdfI9uHo pic.twitter.com/1mAMInc2IP

— Colin J. Carlson (@wormmaps) April 28, 2022