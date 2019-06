Schimbări extrem de importante într-un domeniu cheie. Noul ministru al Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu, abia instalată în funcție vorbește despre proceduri simplificate, dar avertizează. Banii europeni trebuie cheltuiți corect, altfel vor exista probleme.

„Lucrez in domeniul acesta de mult timp. E o mare diferență între postura de minisru și cea în care mă aflam până acum. Am scris proiecte, am implementat. ÎN ONG-uri, și la stat și la privat. Cu această experiență am venit în minister și în 2015, dar și acum. Oamenii vor banii repede și rapid. Chiar dacă toți sunt nerambursabili aproape. Ei vor să-i primească și să-i folosească rapid.

Ca om politic ești între două lumi. Primarul, cel de la ONG-uri vor să ia banii cât mai repede. Comisia Europeană ne întreabă cum i-am dat. Întodeauna voi avea ca obiectiv simplificarea. Procedurile să fie mai simple pentru beneficiari. Sunt bani publici pe care îi acordăm firmelor și primariilor. Să ne asigurăm că toți banii accesați sunt chelțuiti corect”, spune ministrul instalat în funcție în urmă cu mai puțin de două săptămâni.

Roxana Mânzatu a vorbit și despre proiectele de ultimă oră. „Am avut o întâlnire cu cei din Comisia Europeană. Am pus accent foarte tare pe costuri simplificate. În cadrul unui proiect în care să ajutăm familiile cu venituri mii să își ducă banii la creșă. Modalitatea de a acorda banii și de a face documentele este mai simplă. Nu așa este însă peste tot”, a mai spus Mânzatu.

