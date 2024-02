Bogdan Chiriţoiu a oferit mai multe informații cu privire la măsurile ce țin de RCA. Mai precis, președintele Consiliului Concurenţei a subliniat că autoritatea se află „într-o nouă perioadă de plafonare a preţurilor”.

Cea mai importantă dintre propuneri este de a introduce o referenţiere şi pe zona de costuri, a subliniat că Bogdan Chiriţoiu.

De asemenea, președintele autorității a explicat că pe perioada de plafonare temporară, de trei luni, există introdusă o referenţiere la unele costuri. Este vorba despre comisionul brokerilor şi costul maşinii de înlocuire.

Chiriţoiu a subliniat că trebuie găsită o formulă în care costul reparaţiilor să nu mai crească atât de mult pe cât a crescut în ultimii ani.

„La ce nu avem referenţiere? La cel mai important cost, care este al reparaţiilor. Şi atunci spunem: ok, avem un preţ de referinţă la rezultatul final, la preţul RCA, dar ca să ţii sub control preţul final trebuie să ai sub control şi componentele lui, costurile. N-ai cum să limitezi cumva preţul final dacă creşte preţul componentelor lui, costurile pe care le au firmele respective. Deci asta e propunerea noastră: să găsim o formulă în care costul reparaţiilor să nu mai crească atât de mult pe cât a crescut în ultimii ani şi pentru asta o referenţiere la reparaţii ar fi logica sistemului care a fost construit”, a mai spus Chiriţoiu.