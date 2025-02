Decizia pentru revocarea lui Toni Greblă a fost luată după ce acesta a solicitat o analiză privind reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale, anulate anterior de Curtea Constituțională a României (CCR), potrivit unor surse citate de G4 Media.

În urma revocării, președinte interimar al AEP va fi Vajda Zsombor, actualul vicepreședinte al instituției. Toni Greblă nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la această decizie, potrivit sursei menționate. Cererea de analiză a fost făcută doar verbal și nu a fost pusă în aplicare de angajații instituției.

Ulterior, Toni Greblă a vorbit despre revocare, subliniind că nu a fost înștiințat cu privire la această decizie.

„Eu aș vrea să vă spun că nu am primit nicio informație despre faptul că s-ar intenționa revocarea președintelui AEP. În ceea ce mă privește, consider că nici nu ar fi posibil, deoarece suntem în perioada electorală și astfel de modificări nu fac decât să șubrezească contribuția AEP la desfășurarea alegerilor”, a declarat acesta pentru Realitatea Plus.