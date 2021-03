Pentru prima dată după 1979, Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) nu va distribui guvernului de la Berlin profitul realizat în anul care s-a încheiat, deoarece se pregăteşte pentru riscurile „considerabile” asociate cu programele de stimulare adoptate în perioada pandemiei, transmite Bloomberg.

Comparativ, anul trecut Bundesbank a transferat către guvernul german un profit de 5,9 miliarde euro, realizat în anul 2019. Miercuri însă, Bundesbank a informat că nu a realizat profit pentru anul 2020, adăugând că a decis să îşi majoreze provizioanele de risc cu 2,4 miliarde euro până la 18,8 miliarde euro.

„Măsurile extraordinare de politică monetară au dus la creşterea riscurilor în bilanţurile noastre. De exemplu, riscul de default a crescut pentru că am achiziţionat volume mari de obligaţiuni coporate. De asemenea, riscurile asociate cu evoluţia dobânzilor au crescut şi ele”, a declarat preşedintele Bundesbank, Jens Weidmann.

Şi alte bănci centrale din zona euro ar putea să sufere o diminuare a profiturilor ca urmare a unor măsuri de sprijin adoptate de BCE. Autorităţile monetare din Estonia şi Austria au anunţat deja o diminuare a câştigurilor pentru anul 2020.

În 2011 a fost înregistrat cel mai bun rezultat

În mod tradiţional, Ministerul german al Finanţelor mizează în fiecare an, inclusiv pentru acest an, pe un profit de 2,5 miliarde de euro care este distribuit de Bundesbank. De la introducerea monedei euro, în 1999, Bundesbank a făcut profit în fiecare an, cel mai bun rezultat fiind cel din 2011, de peste 11,2 miliarde euro.

De asemenea, Banca Centrală a Germaniei primeşte o parte din profitul realizat de Banca Centrală Europeană, având în vedere că are cea mai mare participaţie, 26%, la BCE. Surplusul BCE este distribuit către băncile centrale naţionale ale clor 19 state membre care formează zona euro.

Însă în 2020, profitul realizat de BCE a fost de 1,643 miliarde euro, în scădere cu 33% faţă de profitul record de 2,366 miliarde euro înregistrat în 2019, în principal ca urmare a reducerii veniturilor nete din dobânzi.

