Începând cu trimestrul al treilea al acestui an, KRUK România va avea un nou Director General, în persoana Cosminei Marinescu, care ocupă în prezent funcția de Director de Operațiuni. De la 1 septembrie 2020, Tomasz Ignaczak, actualul Director General al companiei, va conduce operațiunile Grupului pe piața poloneză.

Cosmina Marinescu s-a alăturat echipei KRUK la jumătatea anului 2008, având responsabilități de Manager Colectare, şi a devenit mai apoi Director de Operaţiuni al KRUK România. Cosmina conduce de mulți ani cea mai mare echipă din cadrul KRUK România, fiind responsabilă de generarea unui procent de peste 70% din cifra de afaceri a companiei. În actuala funcție, ea coordonează activitatea departamentelor de colectare a creanțelor cesionate, colectarea pe teren, departamentul juridic și departamentul de analiză și raportare, cât și activitatea desfășurată în Contact Center-ul din Târgoviște.

Experiența sa include activitatea în cadrul CitiBank Romania, departamentul de monitorizare a fraudelor, și în cadrul Vodafone Romînia, departamentul de analiză și control al fraudelor, colectare, dar şi relaţii cu clienţii. Expertiza acumulată în domeniul monitorizării și permanentei îmbunătățiri a proceselor de prevenire a fraudelor este un element definitoriu al activității Cosminei.

“M-am alăturat acestei frumoase echipe atunci când punea pe picioare o nouă sucursală a Grupului, în România. Mă bucur să pot spune astăzi că am devenit una dintre cele mai importante sucursale KRUK, fiind unul dintre liderii de piaţă în România şi unul dintre partenerii de afaceri preferaţi ai mediului financiar-bancar, datorită abordării pe care o avem în cadrul fiecărui proiect. Sunt onorată să pot duce mai departe compania pe care Tomasz Ignaczak a dezvoltat-o permanent, conferindu-i o poziţie puternică şi stabilă pe piaţa de profil din România”, a spus Cosmina Marinescu, actualul Director de Operaţiuni al KRUK România.

Tomasz Ignaczak s-a alăturat echipei KRUK România, în luna August 2011 ca Director al Diviziei Colectare, după o activitate de peste 7 ani în cadrul Grupului KRUK, preluând mai apoi funcţia de Director General al KRUK România. Ca element definitoriu al activităii sale, Tomasz Ignaczak a fost permanent preocupat de optimizarea proceselor operaţionale şi a activităţii zilnice a companiei.

“Această shimbare de management în cadrul KRUK România este o acţiune planificată încă din 2019. Astăzi, această sucursală este cea de-a doua cea mai puternică firmă din cadrul Grupului. În toţi aceşti ani am reuşit împreună să construim o companie de succes. Datorită strategiei pro-angajamente de plată şi a echipei extraordinare, am devenit unul dintre liderii de piaţă. Nu a fost cel mai uşor drum de parcurs, dar mulţumită oamenilor din echipă am clădit o organizaţie care funcţionează foarte bine. Actuala situaţie a generat schimbări în activitatea companiilor din întreaga lume, fie că vorbim despre facilitarea celor mai sigure soluţii de telemuncă, fie de menţinerea eficacităţii activităţii şi profitabilităţii acestora, în contextul scăderii veniturilor. Grupul KRUK a folosit acest moment ca pe o oportunitate de a grăbi finalizarea proiectelor de digitalizare a proceselor operaţionale şi putem spune astăzi că efortul nostru a fost unul de bun augur. În România am implementat numeroase facilităţi de plată online, asigurându-le clienţilor cele mai bune şi confortabile condiţii de plată. Îi predau Cosminei Marinescu conducerea acestei companii cu inima deschisă, fiind convins că va continua dezvoltarea acesteia, împreună cu echipa de oameni pasionaţi care o înconjoară”, a spus Tomasz Ignaczak, Directorul General al KRUK România.

Următoarele luni vor reprezenta o perioadă de tranziţie în predarea competenţelor de conducere a companiei şi vor deschide drumul către noi proiecte, continuându-le în acelaşi timp pe cele existente.

Cei interesaţi de mai multe detalii despre această schimbare de management pot urmări aceste trei videoclipuri cu Tomasz Ignaczak, Cosmina Marinescu şi Piotr Krupa, Preşedintele Grupului KRUK.