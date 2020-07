Guvernul va adopta, săptămâna viitoare, actul normativ pentru schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, a anunţat, duminică seara, premierul Ludovic Orban.

„Am primit aprobarea de la Comisia Europeană pentru schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, care nu sunt IMM-uri, şi vom adopta, în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, actul normativ”, a declarat Orban, la B1 TV.

El a indicat că Guvernul pregăteşte un act normativ important care vine în sprijinul companiilor şi al angajaţilor.

Schema de sprijin funcţionează pe o perioadă de timp limitată, cât există criza şi efectele acesteia

„La nivel european a fost adoptat programul SURE care finanţează anumite categorii de cheltuieli de măsuri active, în special ceea ce este cunoscut în Germania sub numele de Kurzarbeit, pe care noi îl traducem în România – program flexibil de muncă.

Dacă o companie are probleme, i s-au redus comenzile, i s-a redus cifra de afaceri să zic cu 70% ca să nu dea afară oamenii (…) în situaţii de criză declanşate de nişte factori care vor dispărea în timp pe perioada crizei respective dacă un angajator nu are nevoie de un angajat 20 de zile, ci are nevoie de el doar 16 zile, 16 zile îl plăteşte angajatul, sau 14 zile sau 12 zile, restul îl plăteşte statul din fondul de şomaj”, a explicat Orban.

El a adăugat că această schemă de sprijin funcţionează pe o perioadă de timp limitată, cât există criza şi efectele acesteia.

„Intenţionăm, în maxim două săptămâni, să adoptăm ordonanţa”, a arătat premierul.

Orban a afirmat că, în prezent, sunt puse la punct schemele de susţinere pentru întreprinderile mici şi mijlocii, fiind deja adoptat în Guvern un memorandum în acest sens pentru investiţii şi capital de lucru, notează Agerpres.