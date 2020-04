Șeful DSU, Raed Arafat, spune că țara noastră s-ar putea confrunta cu o depăşire a capacităţii doar în cazul în care vom înregistra o creştere bruscă a numărului de cazuri de coronavirus. O situaţie asemănătoare cu cea din Italia ne-ar crea probleme.

Raed Arafat, avertisment în plină pandemie

Raed Arafat lansează un avertisent extrem de dur în plină pandemie. „Spitalele sunt acum, cu siguranţă, mai pregătite. Într-o situaţie ca cea din Italia şi noi am putea fi depăşiţi. Dacă avem o creştere bruscă e posibil să ajungem la depăşirea capacităţii. Ne pregătim şi fiecare zi ne prinde cu încă un pat în plus“, a declarat Arafat.

Șeful DSU prezintă un scenariu foarte bun pentru România. „Noi sperăm să rămânem pe o evoluţie lină, să nu fie una bruscă, dar acest lucru depinde foarte mult şi de noi. De aceea am vorbit azi şi de purtatul măştii, dar nimeni nu poate să spună că am trecut peste ce era mai greu. Ne vom confrunta cu o perioadă mai grea decât cea prin care am trecut.

În China au început să relaxeze carantina. Noi, totuşi, nu am ajuns la izolare totală. Economia, cât de cât, e lăsată să îşi desfăşoare activitatea. Normal că anumite sectoare sunt afectate.

Cât va dura, noi sperăm cât mai scurt. E greu să estimăm. S-ar putea să spunem că durează 5 săptămâni şi să vedem că în 3 săptămâni putem relaxa condiţiile.

E muncă în echipă. Echipa suntem noi toţi, de la omul de rând până la nivelul cel mai înalt. Acum, spitalele sunt mai pregătite decât la început.”, a explicat Arafat, conform Antena 3.

„Dacă vrem să spunem că urmează o situație similară cu ce a apărut de exemplu în Italia, clar că și noi putem să fim depășiți. Depinde cum apare acest vârf de criză și cum crește numărul cazurilor.

Până acum, noi am avut o creștere totuși mai lină decât în alte zone. Dar dacă avem o creștere bruscă, e posibil să ajungem la depășirea capacității, de exemplu. Și de aici a venit și ideea de a deschide și de a operaționaliza spitale de campanie precum cel de lângă București, la Ana Aslan, făcut de către MApN, cel de la Constanța.

Se găsesc alte spații pentru bolnavii mai puțin afectați, asimptomatici, cum de exemplu a venit o rețea de hypermarketuri împreună cu parteneri de-ai lor și facem deja astfel de zonă în București, cu peste 350 de paturi.

Deci ne pregătim mai departe și cu siguranță fiecare zi ne prinde cu încă un pas în plus făcut pentru a face față unei situații cu care sperăm să nu ne confruntăm, a mai spus Arafat.

Șeful DSU a vorbit și la Digi24 despre restricțiile la care sunt supuși românii.

„Nu cred că a trecut ce e mai greu. Noi sperăm rămânem pe o evoluție lină, adică să nu avem o evoluţie bruscă a cazurilor. Dar acest lucru depinde foarte mult și de noi. De aceea am făcut și această postare despre purtarea măștii de către cei care ies din casă justificat. Nimeni nu poate spune că am trecut peste ce era greu, eu cred că încă ne vom confrunta cu o perioadă poate mai grea decât cea prin care am trecut. Depinde foarte mult de modul în care reacționăm, de modul în care lucrăm împeună, stat, populație. Aud că situația e mai lejeră în zonele rurale. Va trebui ca primarii, autoritățile, să explice oamenilor să respecte regulile, să stea acasă cât de mult. Poate că lumea nu sesizează situația. Trebuie aplicate și acolo măsurile de distanțare”, a spus Raed Arafat la Digi24.

Întrebat cât vor mai dura restricțiile care afectează economia, Arafat a răspuns: „În China au început să relaxeze carantina, a durat ceva timp și aveau și ei probleme economice. Noi totuşi nu am ajuns la izolare totală, am pus reguli – și le-am pus de ceva timp – iar economia cât de cât e lăsată să îşi desfăşoare activitatea. Nu există această izolare totală, în care oamenii stau acasă și închid totul. Normal că anumite sectoare sunt afectate – sectorul turistic, hotelier.”

„Cât va dura? Sperăm cât mai scurt, probabil 3 săpămâni, 4 săptămâni, nu pot să dau cifre, nici nu vreau să fiu citat cu cifre, pentru că este foarte greu să spunem cât va dura, până când nu vedem cum va evolua această situație. Totul depinde de evoluţia situaţiei”, a mai spus Arafat.