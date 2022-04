Cel mai cumplit scenariu pentru Vladimir Putin ar fi ca războiul Rusiei în Ucraina să se încheie cu o înfrângere militară umilitoare, cu pierderea enclavelor pro-ruse din Donbas și Moldova și integrarea Ucrainei în Occident. O astfel de înfrângere ar fi mai mult decât o umilință personală; ar putea fi un eșec care va pune capăt carierei liderului rus. De asemenea, ar declanșa un șoc psihologic și strategic asupra poziției și imaginii Rusiei. Cursul istoriei Rusiei se va schimba, este concluzia comentariului semnat de Walter Russell Mead pentru Wall Street Journal.

Rusia nu ar fi primul fost imperiu care se confruntă cu un moment în care trebuie să dea socoteală în fața istoriei. Înfrângerea Spaniei din 1898 în fața americanilor a fost un moment decisiv în istoria ibericilor. Imperiul global care definise Spania odată cu descoperirile lui Cristofor Columb a dispărut brusc, iar spaniolii au început să pună la îndoială totul, de la monarhie până la rolul bisericii.

Un eșec decisiv al Rusiei în Ucraina ar putea fi ”momentul Suez ”al Moscovei

Pentru Marea Britanie și Franța, eșecul lor din timpul Crizei Suezului, din 1956 le-a forțat pe amândouă să realizeze că nu mai sunt puteri globale independente. Gloriile imperiului de altădată au apus, iar cele două foste superputeri au început să se adapteze la noile circumstanțe.

Un eșec decisiv al Rusiei în Ucraina ar putea fi ”momentul Suez ”al Moscovei. Dacă Rusia nu reușește să cucerească inima Ucrainei, rușii vor putea spune că imperiul țarilor, creat de-a lungul multor secole și restaurat de Lenin și Stalin după Primul Război Mondial, s-a prăbușit irevocabil. Acest lucru va forța un soi de introspecție profundă în Rusia, pe care au experimentat-o și alte foste imperii. Consecințele vor fi uriașe!

Gândirea politică rusă a fost modelată de trei convingeri majore

Sub Romanovi, sub comuniști și sub Putin, gândirea politică rusă a fost modelată de trei convingeri: că Rusia este diferită, că diferența este transcendental importantă și că asta dă Rusiei un rol unic în istoria lumii. Înfrângerea din Ucraina ar submina radical încrederea în aceste idei, astfel încât Rusia va plonja într-o criză de identitate cu consecințe politice imprevizibile.

Țarii, activiștii comuniști și ”putiniștii” au considerat Rusia ca fiind unică și angajată într-o luptă dură împotriva Occidentului. Pentru țarii Rusiei, Moscova a fost „o a treia Romă” care avea să poarte torța creștinismului și a civilizației, după ce ”prima Romă” a căzut în mâinile invadatorilor barbari și ”a doua Romă (Constantinopolul) a căzut în mâinile turcilor.

Pentru comuniști, Moscova a fost cetatea revoluției proletare globale, destinată să anihileze cultura burgheză decadentă a Occidentului. Vladimir Putin și acoliții săi văd lumea în termeni similari, Rusia fiind angajată într-un război de supraviețuire împotriva decadenței occidentale, a lipsei de valori și a lăcomiei nestăvilite.

Pentru a se menține în competiția inegală cu Occidentul mai dezvoltat și pentru a oferi o guvernare potrivită, Rusia, susțineau conducătorii săi, trebuia să concentreze puterea la vârf. Doar cineva la fel de puternic precum Ecaterina cea Mare, Stalin sau așa cum susțin admiratorii lui, Vladimir Putin, vor permite Rusiei să iasă învingătoare în confruntarea cu Occidentul.

O victorie a Ucrainei ortodoxe și democratice asupra Rusiei despotice nu ar pune în discuție doar legitimitatea lui Putin

Ucraina este miezul problemei. Cu Ucraina ținută sub control, Moscova se consideră cea mai mare putere din Europa. Fără Ucraina, visul că Rusia poate recâștiga statutul de superputere al Uniunii Sovietice se va nărui.

Mai mult, din punctul de vedere al teoreticienilor „eurasiatici” și al naționaliștilor ruși radicali care oferă legitimitate regimulioui lui Putin, o victorie a Ucrainei ortodoxe, slave și democratice asupra Rusiei despotice nu ar pune în discuție doar legitimitatea personală a lui Vladimir Putin. Ar contesta ideea excepționalismului rus și ar submina opinia conform căreia despotismul este forma de guvernare cea mai potrivită pentru sufletul rus.

Pe măsură ce războiul dezvăluie atrocitățile regimului Putin și pe măsură ce represiunea de-acasă imprimă din ce în ce mai profund semnul lui Cain pe fruntea sa, este imposibil să nu sperăm la o înfrângere a Rusiei. Dar e nevoie de o doză de prudență. Putin și cei din jurul său știu că în Ucraina nu se luptă doar pentru o ajustare a frontierelor. Se luptă pentru lumea lor și va fi imposibil din punct de vedere psihologic pentru ucraineni să accepte înfrângerea până când fiecare acțiune, oricât de nemiloasă ar fi, și fiecare armă, oricât de odioasă este, nu va fi pusă în joc.

Pentru Vladimir Putin și oamenii din jurul lui miza din Ucraina este aproape infinit mai mare.