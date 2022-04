„Rusia nu intenţionează să utilizeze arme nucleare în Ucraina. Sunt folosite “doar arme convenţionale””, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, marți după-amiază, într-un interviu acordat postului de televiziune India Today.

Totodată, Serghei Lavrov a explicat că armata rusă a început noua fază a „operațiunii speciale” din Ucraina privind „eliberarea” regiunilor separatiste Donețk și Lugansk de regiumul politic de la Kiev.

„Operaţiunea în estul Ucrainei are ca obiectiv, aşa cum s-a anunţat deja, eliberarea completă a republicilor Doneţk şi Lugansk. Această operaţiune va continua, următoarea fază a acestei operaţiuni începe.

Şi mi se pare că va fi un moment important al acestei operaţiuni speciale. Sunt sigur că va fi un moment foarte important al acestei întregi operaţiuni speciale”, a completat Serghei Lavrov.

„Dorinţa Statelor Unite de a guverna lumea este de vină pentru situaţa din Ucraina”, a spus ministrul de Externe al Rusiei.

„Occidentul nu acordă atenţie faptelor noastre. Ei atrag atenţia asupra unor lucruri false, ca de exemplu ceea ce au spus cu prvire la Bucea.

Ei (occidentalii) au evocat Bucea la trei zile după ce primarul ucrainean din Bucea a declarat mândru că oraşul era din nou sub controlul lor”, a adăugat Serghei Lavrov.

„Armata noastră ţinteşte numai infrastructuri militare şi nu civile. Armata ucraineană foloseşte civili ca scuturi umane”, a răspuns Serghei Lavrov, când a fost întrebat de jurnaliștii indieni despre crimele de război comise de forțele ruse în Ucraina.

Zelensky’s statements influenced by what he drinks or smokes – Lavrov

Commenting on Zelensky’s claims that Russia is planning to use tactical nuclear weapons, Russian FM Sergey Lavrov wondered during an interview with India Today what substances might have inspired his remarks pic.twitter.com/tt3CRg6sm5

