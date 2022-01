Scandal uriaș la USR Prahova! S-a depus chiar și o plângere penală

La finalul anului trecut, membrii conducerii USR Prahova au descoperit mai multe dosare de adeziune despre care au suspiciunea că au fost falsificate, motiv pentru care Biroul Județean al USR Prahova a depus o plângere penală în acest sens.

Anumiți membri USR sunt nemulțumiți de decizia luată de către conducere și reclamă că situația ar trebui rezolvată în forurile interne ale partidului. De asemenea, în cadrul unei discuții interne a USR Prahova, membrii formațiunii spun că reprezentanți ai Partidului Național Liberal ar fi votat la alegerile pentru funcția de președinte USR.

Totul a ieșit la iveală după ce jurnaliștii de la actualitateaprahoveana.ro au publicat diferite fotocopii ale unor discuții pe WhatsApp, în care se poate observa că anumiți membrii ai partidului îl acuzau pe vicepreședintele filialei, deputatul Mihai Polițeanu, fostul președinte USR Prahova, că a depus plângerea penală în ceea ce privește activitatea internă din formațiunea politică.

De partea cealaltă, Mihai Polițeanu a confirmat pentru news.ro că Biroul Județean al USR a pornit un astfel de demers.

”Am descoperit în noiembrie (2021- n.r) un set de documente trimise către USR Prahova care ţin de procesul de extindere care par – mă rog, e aproape o certitudine – dar hai să zicem, par falsificate. Am stat în Biroul Judeţean, am discutat despre ele şi am decis să sesizăm organele de cercetare penală. Deci într-adevăr, am depus o sesizare aici, la Parchet, dar nu am depus eu, ci a depus, practic biroul judeţean, conducerea judeţeană a filialei a depus această sesizare in rem pentru că nu ştim făptuitorii şi acum aşteptăm, că am depus-o la sfârşitul anului trecut”, a declarat Mihai Poliţeanu.

Organele de cercetare penală au fost sesizate

Deputatul USR a spus că este vorba despre adeziuni despre care există suspiciunea că ar fi false. Acesta a dat un exemplu cu un consilier local de la PMP care era printre adeziunile respective și care a precizat că nu a făcut acest lucru niciodată, motiv pentru care a decis să sesizeze organele de cercetare penală.

„Am descoperit, de exemplu un membru PMP care e consilier local şi care era printre adeziunile respective şi l-am contactat şi omul a zis: «nu e adevărat, nu am depus niciodată». Şi ca atare, nu avem noi instrumentele şi am decis să sesizăm organele de cercetare penală”, a adăugat Poliţeanu.

De asemenea, el spune că discuțiile care au fost publicate în presă sunt adevărate, subliniind că există colegi care nu sunt mulțumiți de decizia luată cu privire la sesizarea organelor de cercetare penală.

„Mie nu-mi e clar de unde poate să existe această informaţie pentru că asta ar însemna că cineva la nivel naţional sau la nivel judeţean a avut informaţii cine a votat şi cine nu a votat, la mine nu au ajuns liste cu cine a votat şi cine nu a votat. Pe de altă parte, cu bazele de date au dost dispute chiar în timpul alegerilor pentru că bazele de date nu au fost curăţate sută la sută, şi au fost membri care nu erau membri. Nu pot să confirm sau să infirm că a ajuns lik-ul sau că a votat cineva din afara partidului”, a afirmat vicepreşedintele USR Prahova.