Scandal uriaș în Justiția din România! Condamnarea avocatului Robert Roșu la cinci ani de închisoare cu executare de către ÎCCJ trezește încă reacții de revoltă la adresa deciziei magistraților.

După apariția motivării scrise, jurnalista Sorina Matei face praf documentul prin care judecătorul Ionuț Matei justifică decizia luată în cazul avocatului Roșu.

Scandal uriaș în Justiția din România! ”Râde lumea”

”Înțeleg din bucățile de motivare date de Ionuț Matei pe surse (că motivarea nu putea fi descărcată că e uriașă) că domnul judecător, regele încoronat al completului Roz de la K2, s-a chinuit luni în șir, făcând pișu și pe lege, să scrie o motivare fluviu în care n-a reușit să identifice cu mânuțele lui nici măcar 1 (una, one, uno) faptă penală în cazul avocatului Robert Roșu băgat 5 ani la beci. În esență, în capul lui Matei de la Supremă, avocatul este de vină că este avocat. Io zic să-i desființați. Raus. Râde lumea de tine, Ionuț Matei de la K2.”, a scris Sorina Matei pe miercuri pe Facebook.

”Dumitrescu de la luat scame de pe Coldea tot n-a reușit sa instrumenteze 1 dosar all of his Life in Dna. E bine că decontează bilete de vacanța pe bani publici și chirii fictive”, și-a continuat tirul acuzațiilor jurnalista.

Trebuie precizat că avocatul Robert Roşu de la casa de avocatură Țuca Zbârcea și Asociații a fost condamnat, în dosarul Ferma Băneasa, la cinci ani de închisoare cu executare.

Protestele avocaților pentru susținerea lui Robert Roșu

Potrivit unui comunicat al DNA, ÎCCJ l-a considerat complice cu inculpații în dosar, condamnându-l pentru 4 infracțiuni: ”constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, în formă continuată, complicitate la spălarea banilor, în formă continuată și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave (2 fapte)”.

Decizia a stârnit reacția de protest a avocaților din România, iar Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR a calificat drept inacceptabilă ”represiunea de natură penală asupra avocatului pentru consultaţiile şi susţinerile făcute în calitate de reprezentant”.

”Discrepanţa radicală între cele două hotărâri judecătoreşti privindu-l pe avocatul Robert-Mihăiţă Roşu (cea a Curţii de Apel Braşov şi cea a ICCJ) arată slăbiciunile sistemului, cu consecinţe grave asupra credibilităţii justiţiei”, consideră UNBR, care a anunțat că va sesiza Inspecţia Judiciară şi Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a verifica felul în care au fost administrate probele în acest dosar.