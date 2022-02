Călin Georgescu a anunțat vineri, pe neașteptate, separarea de AUR. Acesta spune că a purtat în acest sens o discuție cu George Simion, copreședintele AUR, ca apoi să ia această decizie.

Călin Georgescu renunță la AUR după discuția cu George Simion

„Am convenit cu domnul George Simion, co-președinte AUR, suspendarea oricăror discuții privind președinția de onoare și oricărei nominalizări, dar rămân deschis întotdeauna pentru orice discuție care să ajute țara noastră”, a spus Georgescu într-un comunicat.

Acesta a adăugat că nu este interesat de funcții politice.

„Nu sunt interesat de funcții”, a mai transmis Georgescu în clipul video în care a făcut anunțul și a transmis decizia.

Anunțul lui Călin Georgescu vine la doar o zi după ce presa a dezvăluit o serie de negocieri secrete dintre liderii PMP si AUR pentru formarea unei alianțe politice. De asemenea, și Dan Diaconescu a ajuns la discuții cu acest partid de opoziție.

George Simion s-a delimitat în ultimele săptămâni de Călin Georgescu

Liderul AUR, George Simion, spunea săptămâna trecută că se va disocia de orice membru AUR care va continua să emită simpatii comuniste sau naziste. Întrebat în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 dacă va accepta în continuare declarații favorabile nazismului, Simion a spus că cei care au dat astfel de declarații au timp să vină cu explicații, iar în cazul în care nu vin sau nu clarifică aceste declarații, vor fi îndepărtați din partid.

”Îi rog să-și clarifice poziția și să lămurească aceste lucruri pentru că dacă vrei să faci politica viitorului, nu a trecutului, trebuie să vorbești despre proiecte pentru țară. (…) Dacă nu-și clarifică clar ideologia și dacă nu se delimitează clar de orice mișcare din trecut cu care AUR nu are de-a face trebuie să plece”, a spus Simion referindu-se la Călin Georgescu.

El a precizat că această decizie se aplică tuturor membrilor AUR cu simpatii legionare sau comuniste.

Simion a mai spus că Georgescu nu trebuia să se lanseze în afirmații legate de istorie și a recunoscut că știe că acesta are simpatii legionare.

”60 de milioane de morți poate au fost făcuți poate de Khmerii roșii în Cambodgia sau de Stalin în Rusia. Eu am făcut masterat în crimele comunismului în România și pot să mă pronunț pe aceste teme. Domnul Georgescu are alte studii. (…) Nu trebuia Georgescu să vină se pronunțe pe teme de istorie. (…) Eu am 35 de ani, nu trebuie să fi pus eu să discut despre istoria recentă a României, despre legionari și comuniști, să fac aprecieri despre Zelea Codreanu sau Ceaușescu pentru că o să găsești simpatizanți legionari cu este Florin Georgescu, sau cum sunt bunicii noștri, simpatizanți ai comuniștilor. Și nazismul și comunismul au făcut milioane de victime și nu mai trebuie să ajungem la sisteme totalitare. Acum să mă pui pe mine la mijloc să explic elor care se uită acum…”, a mai spus Simion.

Liderul AUR s-a delimitat și de declarația lui Călin Georgescu prin care acesta a afirmat că ”Scutul Deveselu este o rușine diplomatică”.

”AUR e categoric pro-NATO. Milităm pentru apartenența noastră la NATO și UE, dar nu în genunchi. E foarte bine că avem Scutul de la Deveselu, m-ar bucura să avem și mai multe investiții americane în țară, să avem o garanție economică, nu numai militară”, a spus Simion.