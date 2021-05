Gazetarul a deschis cutia primită cadou de la directorul SIE, Gabriel Vlase, care nu este una ușoară după cum mărturisește. Operațiunea se numea „brichisire” înainte de 1989, după cum spune Cristian Tudor Popescu la Digi24.

„Am primit această cutie aici, la recepția Digi24, mi-au zis fetele de la recepție – «domnule Popescu aveți chestia asta». Am scuturat din cap, am ridicat-o, nu e ușoară. Cântărește ceva și am deschis-o să văd despre ce e vorba. Mai întâi vedeți ce scrie aici, scrie «domnului Cristian Tudor Popescu, analist politic, Digi24». Și acum, ce găsim în cutie… Găsim, carevasăzică, Henriete French trufes. Henriete. Cantuci con mandorle almond biscoti. Așa. Ferero roșer. Bomboane foarte plăcute. D-asemenea, Mozart pralines. O ciocolată roasted hazelnut, excelence. Darc ciocolate cataniez. Lindor irezistibli smot extra darc. Tot ciocolate negre sau ce-or fi ele. Aici avem altceva, mouse de canard. Asta-i o rață, cum ar veni. Mouse de fouille de voilale, sunt pateuri. Avem și niște cafea, să creștem tonicitatea.

Avem aici ceva pascal, panetone dopia deliția ciocolato con crema ciocolato. Trecem și la capitolul ăsta, că sărbătorile pascale… Șeridans cofe lichior. Doi într-unul, alb și negru șeridans. După care Moet Chandons Imperial, champagne imperial!

Și, în sfârșit, ce merge, după o masă copioasă? Un coniac special original, Hennessy! Și mai este ceva, pe fundul cutiei se găsește ceva mic, acest pliculeț.

Operațiunea se numea „brichisire” înainte de 1989

Să vă întreb eu ceva, am valoare în sensul că să moară dușmanii mei? Nu vedeți ce-i aici? Păi am valoare, dom’le! Ați mai primit dumneavoastră așa ceva, ați primi un magazinaș vreodată ca o atenție?

Operațiunea asta se numea, pe vremea generalului Pleșiță de la DIE, Direcția de Informații Externe, brichisire. Adică se foloseau pentru a câștiga bunăvoința unor personaje politice de către lucrători de la DIE, se foloseau diverse vinuri românești, se spune că Hrușciov a fost convins cu un vin de piatră în legătură cu retragerea trupelor sovietice din România. Cu mese copioase și folcloriste.

Avem aici o foarte frumoasă stemă și aici vedeți ce scrie: Directorul Serviciului de Informații Externe cu complimente, Gabriel Vlase. Întreb si eu, oare eu să fiu singurul care să bucură de o atât de înaltă apreciere, singurul din presă, din partea domnului director SIE, sau mai sunt și alții. Acești alții, că vreau să știu dacă numai eu am valoare sau mai sunt alții, au primit ceva asemănător sau poate mai puțin. Aș vrea să știu.

Apoi, acest mic butic, m-am gândit la un moment dat să ies cu o mesuță și puteam să dășchiz o prăvălie mică să le comercializez aceste produse, oare este achiziționat din micile economii personale ale domnului Gabriel Vlase, sau din bugetul SIE? E o întrebare.

Finalmente, ce pot să fac decât să îi spun domnului Gabriel Vlase că îi mulțumesc pentru această înaltă apreciere, că acest colet, cine l-a adus îl găsește acolo unde l-a depus, adică la recepția Digi24, îi legăm funda și fac și eu, așa, o sugestie – ar putea să trimită dulciurile și cozonacul la o casă de copii. Iar băuturile să le dea spionilor care l-au dibuit pe diplomatul ăla rus, așa-zisul diplomat, el fiind un agent KGB care încerca să racoleze cetățeni români pentru a obține informații. Să le dea drept premiu acelor agenți, acelor spioni, le va crește mult vigoarea cu aceste produse.

Aceasta este celebra cutie. E prima oară când primesc ceva de dimensiunile astea, un coșciugel așa n-am primit niciodată. Când eram la Gândul mai primeam de la diverși, Asociația Vânătorilor care trimiteau pește afumat, cârnați de mistreț. Le desfăceam pe toate și chemam redacția, se făcea o mică petrecere și asta era. Dar aici nu mai e Asociația Vânătorilor. Aici este domnul director al Serviciului de Informații Externe”, a spus Cristian Tudor Popescu.