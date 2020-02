Este vorba despre cunoscuta Andreea Tonciu.

Deși ținuta ei a fost pe placul juraților de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, aceasta primind doar calificative bune, au fost lucruri care au deranjat-o pe vedetă.

Plină de emoții și cu lacrimi în ochi, vedeta și-a exprimat aprecierea față de cei care o susțin, apoi nu a mai putut să-și stăpânească lacrimile.

Întrebată de Ilinca Vandici, prezentatoare showului ce s-a întâmplat, aceasta a vorbit despre nemulțumirile pe care le are.

„Ilinca, am fost acuzată de foarte multe lucruri în această emisiune. Eu nu am venit în emisiune ca să mă cert sau să fac vreun scandal cu cineva și mă deranjează foarte rău când sunt atacată și jignită pentru că eu, după cum știți, eu nu mai pot să fac ce am făcut în trecut”, a povestit Andreea Tonciu.

Reacția fetiței sale

Se pare că fiica Andreei Tonciu a reacționat după ce și-a văzut „jignită” mama la televizor.

„Având o pauză de câteva zile, am stat acasă cu soțul și cu Rebeca și soțul meu a pus pe televizor de pe YouTube emisiunile anterioare și fetița mea a văzut că am fost foarte jignită și a spus mami de ce fata aia rea iti vorbeste asaurat tie, de ce te face ciocănitoare și a venit la mine și mă mângâia și-mi spunea mami, eu pe tine te iubesc și ești cea mai frumoasă”, a mărturisit Andreea Tonciu.”

Vedeta a povestit că a încercat să remedieze situația spunându-i fetiței sale că ce a văzut a fost o glumă și că nu este jignită cu adevărat.

