Chiar dacă Românii au talent s-a terminat iar câștigătorul a fost desemnat în persoana mecanicului auto Radu Palaniță, scandalul este departe de a se fi stins.

Unul dintre concurenți a lansat o serie de acuzații dure la adresa celor de la Pro Tv. Este vorba despre Valentin Alexiu, supranumit și Freddie Mercury din Iași. Acesta a susținut că nu a primit un Golden Buzz, așa cum ar fi meritat, tocmai pentru că l-a imitat atât de bine pe solistul trupei Queen.

„Cred că nu am primit Golden Buzz-ul pentru că jurații erau prea entuziasmați de faptul că-l imitam atât de bine pe Freddie Mercury. După ce s-au dat filmările pe post, în luna martie 2020, așteptam să primesc un telefon ca să mă programeze pentru semifinale. Am fost sunat și mi s-a explicat că nu voi mai avea această șansă din cauza pandemiei de coronavirus. Din acest motiv, au fost nevoiți să schimbe regulamentul. A fost ca un trăsnet această veste pentru mine. Nu mă așteptam să nu fiu chemat la semifinale. Am citit toate comentariile de pe internet și 90% dintre persoane susțineau că eu meritam să ajung în semifinalele concursului Românii au Talent”, a spus Valentin Alexiu, potrivit bzi.ro

El a mai spus că, în urma prestației sale, a primit patru de DA, iar publicul s-a ridicat în picioare.

„Am impresionat o sală întreagă și chiar și pe jurați cu interpretarea mea de la preselecțiile concursului Românii au Talent. Sala s-a ridicat în picioare, iar jurații erau extrem de entuziasmați că am redat atât de bine vocal piesa lui Freddie Mercury, încât, pentru o secundă, au crezut că sunt el. Pentru că le-a plăcut cum am cântat, m-au rugat să cânt și alte piese. Am primit 4 de Da, deși multă lume mi-a spus că meritam să primesc direct Golden Buzz-ul și să ajung în finală”, a continuat Valentin Alexiu.

În final, însă, organizatorii i-au explicat că regulamentul s-a schimbat și în loc să fie două semifinale, publicul va alege un câștigător care va primi un premiu de originalitate în valoare de 10.000 de euro.