Șeful secției de înot din cadrul Clubului Sportiv Dinamo București, Mihai Popovici, a fost audiat în cazul unui antrenor care a abuzat sexual o minoră de 8 ani.

Tatăl lui David Popovici a declarat că există o anchetă în curs și că urmează să fie stabilit tot ceea ce este necesar. El a menționat că poliția și organele de anchetă au fost prezente ieri și își desfășoară activitatea.

Acesta a subliniat atenția extremă acordată oricărei posibile situații de acest gen și a afirmat că clubul pe care îl reprezintă este, probabil, cel mai transparent din România, oferind acces complet părinților în tribună. El a concluzionat că nu există o transparență mai mare în această privință.

Ionuț Popa, în calitate de președinte al clubului, și-a exprimat și el surprinderea față de informațiile din acest caz.

El spune că sprijină ancheta Poliției și că au rămas cu toții stupefiați la auzul informațiilor. El a subliniat că, la academia de înot, asigură toată transparența necesară, iar părinții au acces permanent pe marginea bazinului.

De altfel, el spune că nu vor tolera astfel de situații. Popa a menționat că până în prezent nu au primit nicio plângere referitoare la acest antrenor.

„Sprijinim cu tot ce este nevoie ancheta Poliției. Am rămas stupefiați cu toții când am auzit. Noi, la academia de înot, am asigurat toată transparența de care este nevoie, părinții stau tot timpul pe marginea bazinului, nu o să tolerăm așa ceva.

Până acum nu am avut nicio plângere în legătură cu acest antrenor”, a declarat Ionuț Popa, președintele CS Dinamo.