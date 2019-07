Carmen Brumă, soția cun0scutului prezentator Mircea Badea, de la Antena 3, a depus recent o plângere penală împotriva unor site-uri care s-au folosit de imaginea ei pentru a promova rețete și produse de slăbit.

„Toate „știrile” de pe FB în care eu promovez produse de slăbit sunt minciuni! Mâine vă arăt plângerea penală pe care o voi depune prin avocații mei! Impostorii au site-ul îneregistrat în Rusia și o firmă cu multe datorii la Stat în Iași! Vă rog nu vă lăsați înșelați! Din respect pentru cei care mă urmăresc, voi folosi toate mijloacele juridice pe care Statul român mi le pune la dispoziție pentru a opri această înșelătorie! Nu fac asta pentru bani, vreau doar să nu se mai folosească de imaginea mea pentru a păcăli oamenii!”, explica recent Carmen Brumă pe Facebook.

Ulterior, Brumă a postat și plângerea penală pe contul de Instagram, cu următorul mesaj: „ASA CUM AM PROMIS! Aceasta este plangerea penala pe care am depus-o astazi prin avocatii mei impotriva celor care se folosesc ilegal de numele meu pentru a vinde produse de slabit de care nu am auzit in viata mea si care pot pune in pericol sanatatea multor oameni!

CE A DEPINS DE MINE, AM FACUT, PE CHELTUIALA MEA SI FARA A CERE DESPAGUBIRI FINANCIARE!

Acum e randul justitiei sa puna capat inselatoriei! #justice#fightforyourrights”.

