Imaginea cu satul Șirnea din comuna brașoveană Fundata a adunat mai bine de 75.000 de aprecieri, dar și zeci de mii de distribuiri pe rețelele de socializare.

Șirnea este un sat pitoresc situat în comuna Fundata, în județul Brașov. Dacă ajungi aici vei vedea o frumusețe ieșită din comun. Iar asta au spus și străinii care au văzut imaginea. Imaginile postate pe internet sunt făcute de o fotografă româncă care și-a dat seama de potențialul zonei. Mulți străini vor acum să îl viziteze. Satul Șirnea este considerat ”un colț de rai”.

Autoarea fotografiei spune că la rândul ei a fost impresionată de ceea ce a văzut. Zona era liniștită și îi aduce aminte de copilărie, povestește ea. „Am fost extrem de impresionați de peisajul idilic, de liniștea care domnea în jur și de faptul că ne-a adus aminte de copilărie și de serile petrecute la bunici.

„Sincer să fiu, nu mă așteptam la așa ceva. Am primit o notificare sugestivă să mă înscriu într-un grup și am decis să aleg o locație din țara mea care îmi place mult, și astfel am ajuns în Fundata”, a declarat Gabriela Nicoleta, autoarea fotografiei.