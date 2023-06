Românii care își caută un loc de muncă au acum șansa de a câștiga 6.000 de lei salariu. Ei pot încasa banii aceștia fără să aibă nevoie de facultate. De altfel, sunt mulți români care practică deja această meserie bănoasă.

Partea bună pentru cei interesați este că, pe lângă faptul că nu este nevoie să aibă studii superioare, își pot stabili ei programul de lucru. Cei care vor de mâine să încaseze 6.000 de lei pe lună trebuie să fie însă implicați și extrem de serioși.

Șoferul a explicat cum a încasat un venit uriaș

Locul de muncă care oferă un câștig substanțial este cel referitor la șofer de ride sharing. Pe o platformă din Cluj-Napoca un șofer a explicat cum a ajuns să încaseze un venit uriaș.

Șoferul a efectuat în luna mai 650 de curse, demonstrând că este o persoană muncitoare și foarte implicată în ceea ce face. El a menționat că cea mai bună afacere de până acum este achiziționarea mașinii cu care lucrează.

Cea mai bună afacere de până acum

„Este momentul să facem un bilanț după o lună de muncă, în care am reușit să finalizez cele 650 de curse într-un interval de 31 de zile. Acum să calculăm câți bani pot câștiga într-o lună cu această mașină. A fost cea mai bună afacere pe care am avut-o până acum. Am obținut în această lună 15.475 de lei, dar după deducerea de 950 de lei pentru campanii promoționale, am primit și 106 lei bacșiș.

Am muncit 180 de ore în ultimele trei luni. Făcând calculele cu banii, iată cum stau lucrurile: am obținut 16.169 de lei, după deducerea de 35% (adică 5.659 de lei), mi-au rămas 10.510 lei”, a explicat șoferul din Cluj-Napoca, scrie gandul.ro.

Îndemnul adresat tuturor celor caută un loc de muncă

Conducătorul auto a mai subliniat că a plătit o chirie de 85,71 de lei pe zi pentru mașina pe care o conduce la serviciu, adică 2.657 de lei pe lună.

Chiar și așa arată că încasează venituri mai mari decât alte persoane. Bărbatul de pe platforma de ride sharing le-a spus celor care i-au citit mesajul că pot renunța la actualele locuri de muncă pentru a încerca această meserie unde nu este nevoie de facultate.