Este anunţul momentului venit de la Moscova!

Armata rusă a „eliberat complet” combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, a anunţat, vineri seară, Ministerului rus al Apărării.

Totul s-a întâmplat după ce ultimii militari ucraineni care se ascundeau în tunelurile de sub combinat s-au predat ruşilor, notează agenţia AFP.

„De la 16 mai, 2.439 de nazişti din (regimentul) Azov şi soldaţi ucraineni blocaţi în uzină s-au predat.

Astăzi, 20 mai, ultimul grup de 531 de luptători s-a predat”, a transmis Igor Konaşenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, într-un comunicat postat pe reţeaua Telegram.

Acesta a mai explicat că Serghei Şoigu, ministrul rus al Apărării, l-a informat pe Vladimir Putin despre acest deznodământ.

Mai exact, Putin a fost informat despre „încheierea operaţiunii şi eliberarea completă a combinatului (Azovstal) şi a oraşului Mariupol”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova a oferit detalii şi despre şeful luptătorilor din regimentul Azov aflaţi la combinatul din Mariupol.

Potrivit lui Konaşenkov, acesta s-a predat şi a fost evacuat din uzină într-un „vehicul blindat special” pentru a nu fi atacat de locuitorii ostili.

#Ukrainian militants from the #Azovstal plant in #Mariupol surrender their weapons on exiting the plant. Over the past few days, more than 2,000 militants from the plant have surrendered. Most face interrogation and many may face trial for war crimes. https://t.co/MD8C25Bn9Y pic.twitter.com/IuuuzntXI7

— tim anderson (@timand2037) May 20, 2022