Rusia a fost atacată din interior! Duminică, 27 august 2023, Rusia a fost atacată cu drone militare, însă abia acum s-a aflat. O grupare de gherilă a revendicat atacul comis, duminică, la Kursk.

Corpul voluntarilor ruși pro-Ucraina (RVC) a informat că au trecut „din nou frontiera poroasă, fără interferențe” înainte de a lovi un aerodrom militar. Operațiunea lor a fost întreprinsă împreună cu „contrainformațiile militare ale SBU” – Serviciul de Informații al Ucrainei. SBU a declarat anterior că RVC este un grup clandestin rusesc independent.

RVC a devenit celebră la nivel internațional, după ce a lansat incursiuni din Ucraina în regiunea rusă Belgorod și a capturat mai mulți soldați.

RVC a fost fondată de un cetățean rus de extremă dreapta în 2022. Este formată din cetățeni ruși care au luptat în și pentru Ucraina.

Vă amintim că, cu două zile în urmă, Rusia a fost masiv atacată de armata Ucrainei! Armata Ucrainei a atacat, miercuri dimineaţă, şase regiuni din Rusia, în cel mai mare atac cu drone militare asupra Rusiei de când a izbucnit războiul. Dronele au lovit un aeroport din regiunea vestică Pskov. A izbucnit un incendiu masiv acolo. Mai multe drone au fost doborâte în Oriol, Briansk, Riazan, Kaluga şi în jurul Moscovei.

Atacul din Pskov, regiune ce se învecinează cu Letonia şi Estonia, a fost raportat cu câteva minute înainte de miezul nopţii. A fost lovit și un aeroport din capitala omonimă din Pskov. Au fost avariate patru avioane de transport Il-76. Guvernatorul din Pskov, Mihail Vedernikov, a ordonat anularea tuturor zborurilor către şi de la aeroport pentru ca daunele să poată fi evaluate în timpul zilei. Mihail Vedernikov a spus că nu au fost victime, iar focul a fost stins, relatează NEXTA TV.

Aeroportul ar fi fost atacat de 10 – 20 de drone militare. Atenție! Această informație nu a fost verificată.

The Governor of #Pskov published a video of repelling a drone attack

Now you know what the work of the „legendary” Russian air defense looks like.

Do they try to do anything at all, or do they just pretend to try? pic.twitter.com/rbk0Suz7Rm

— NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023