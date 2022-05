Informația zilei a venit din Rusia. Ministrul rus al Apărării a susținut că peste 1900 de ucraineni s-ar fi predat, ceea ce ar presupune, în viziunea armatei lui Vladimir Putin, o victorie de ultimă oră în războiul din Ucraina.

Mai exact, ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, anunţă vineri că 1.908 militari ucraineni, baricadaţi de săptămâni în oţelăria Azovstal, la Mariupol, s-au predat.

Informațiile date de Șoigu au fost preluate de AFP, care a prezentat declarația susținută de oficialul rus.

”Naţionaliştii blocaţi în oţelărie au început să se predea. În prezent, 1.908 de persoane au depus armele”, a precizat ministrul rus al Apărării.

Aceşti militari s-au baricadat de mai multe săptămâni în galerii subterane ale imensei oţelării Azovstal şi au devenit un simbol internaţional al rezistenţei împotriva invaziei ruse.

Autorităţile din Ucraina vor să organizeze un schimb de prizonieri, însă autorităţile ruse au anunţat în mai multe rânduri că ele consideră cel o puţin o parte nu sunt militari, ci combatanţi neonazişti.

#Ukrainian militants from the #Azovstal plant in #Mariupol surrender their weapons on exiting the plant. Over the past few days, more than 2,000 militants from the plant have surrendered. Most face interrogation and many may face trial for war crimes. https://t.co/MD8C25Bn9Y pic.twitter.com/IuuuzntXI7

— tim anderson (@timand2037) May 20, 2022