Irinel Columbeanu a fost internat de urgență la spital după ce a fost depistat pozitiv la noul coronavirus. El a ajuns la Spitalul Ilfov. Cel care a solicitat ajutorul medicilor a fost chiar cunoscutul om de afaceri. Au apărut însă detalii despre starea sa de sănătate.

Vestea că Irinel Columbeanu are COVID a făcut rapid înconjurul presei. Fostul soț al Monicăi Columbeanu a confirmat pentru Ciao. El a avertizat temutul virus este real și ”este foarte pervers și înșelător”.

“Confirm! Bafta unora care, deși până la un moment dat nu s-au putut hotărî singuri să se vaccineze intenționat, până la urmă soarta le-a găsit varianta să se vaccineze totuși, chiar și fără să se vaccineze ei singuri explicit ci indirect, îmbolnăvindu-se pe riscul lor de Covid 19, ceea ce din punct de vedere al imunității se consideră a avea același efect. Virusul există și este foarte pervers și înșelător, noroc cu serviciul de ambulanță, promptitudinea spitalelor și profesionalismul medicilor din România!”, a declarat Irinel Columbeanu, conform sursei citate.

Mă tem pentru Irinel Columbeanu

Despre starea de sănătate a acestuia a comentat și un prieten de-al său foarte bun. Este vorba despre Nicușor Stan, un investitor din zona Otopeni. El le-a spus jurnaliștilor de la Fanatik că se teme pentru Irinel Columbeanu.

”Acum am vorbit cu el. De fapt, nu poate vorbi, dar mi-a confirmat că are, din păcate COVID-19. Mi-a scris într-un mesaj că deocamdată este bine, dar că este internat. (…). Da, mă tem pentru Irinel Columbeanu. Nu mai este chiar tânăr, are și niște probleme de sănătate, probleme cardiace plus acea pareză făcută cu mulți ani în urmă. Se poate vedea și pe mersul lui că nu s-a recuperat complet de la acea pareză, o mână nici nu o folosește tocmai bine. Așa că, e normal, mă tem pentru el și mă rog să îi fie bine”, a spus Nicușor Stan.