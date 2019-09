Filiala judeţeană ALDE Braşov, condusă de Daniel Zamfir, a adoptat vineri seara o „rezoluție pentru salvarea identității liberale”. ALDE Braşov îi cere lui Tăriceanu să denunţe înţelegea cu Pro România.

„Domnule președinte Tăriceanu,

În urmă cu ceva timp, organizația ALDE Brașov adopta o rezoluție, alături de alte filiale din țară, prin care vă cerea să nu renunțați, să nu depuneți armele, în ciuda rezultatului modest obținut de ALDE, la alegerile pentru Parlamentul European.

Așa cum era firesc, am considerat important să nu cedăm, ci să ne ridicăm împreună. Să rezistăm, să luptăm, să recâștigăm încrederea oamenilor. V-am cerut atunci să reintrați în cursa pentru funcția supremă în stat, fiind convinși că dumneavoastră, nu altcineva, aveți capacitatea de a intra în turul al doilea al prezidențialelor. V-am știut un om echilibrat. Și v-am cerut asta, pentru că am avut ÎNCREDERE, domnule președinte.

Mulți dintre noi, care am venit în ALDE, în ultimii ani, suntem vechi liberali, dezamăgiți de politica incoerentă a celor care au preluat frâiele vechiului PNL, și l-au predat fostului PDL și oamenilor lui Băsescu. Lupi în blană de oaie. Adică celor care, în urmă cu exact zece ani, tăiau pensiile și salariile românilor, cu 25%. Palma pe care a dat-o PDL-ul românilor, a dat-o ulterior și oamenilor cu credință și rădăcini liberale. Unii liberali incomozi am fost îndepărtați, iar alții, care am fost dezamăgiți, am plecat. Ne-a rămas însă activă fibra liberală.

Mulți dintre noi ne-am regăsit în ALDE. Am considerat atunci că ne vom regrupa și că vom clădi din nou, pentru a nu ne pierde identitatea. Am venit mulți, pentru că am avut ÎNCREDERE, domnule președinte.

Pretutindeni în această lume, ținta oricărui partid politic este să guverneze și, prin politica pe care o propune, să țină cuoamenii, să își ajute țara. Am înțeles, în 26 mai, că sunt momente în viață când, după pierderea unei bătălii, e mai bine să te retragi pentru a te regrupa. Dar nu am făcut-o atunci. Timp de 90 de zile ne-am lins rănile și am strâns din dinți. Dumneavoastră la București, noi în satele și orașele din provincie. Am rămas uniți, pentru că am avut ÎNCREDERE, domnule președinte.

Noi, de aici, din țară, am privit nedumiriți deciziile conducerii centrale, de a retrage partidul de la guvernare. Dar le-am înțeles. Era poate necesar ca partidul să se regrupeze, pentru un alt război. Am acceptat, deci, să părăsim guvernarea, să renunțăm la cea de-a doua funcție în stat, să retragem miniștri și secretari de stat din funcții. Aparent, un act de onoare, de altfel. Dar am renunțat până și la ideea de a desemna un candidat propriu la prezidențiale. Acest lucru e nefiresc. Noi tocmai v-am acordat toată ÎNCREDERE, domnule președinte.

Și e la fel de nefiresc ca, peste noapte, noua ordine de zi să fie scrisă în agendă de domnul Ponta. O nouă ordine de zi, cu un alt candidat la prezidențiale, cu sintagme noi, de centru-stânga, cu accente arogante și cu epoleți în culise.

Domnule președinte, ÎNCREDEREA ÎNCEPE SĂ PĂLEASCĂ. ALDE a pierdut sau a abandonat tot. Dar nu putem accepta să ne părăsim și crezul liberal, și spiritul liberal, și principiile care ne-au ținut anii aceștia. Nu stă în fibra noastră și nu acceptăm să ne pierdem identitatea. Știm că politica e arta compromisului, dar prin infiltrarea lui Ponta și Tudose, compromisul dă pe dinafară și înăbușe credința liberală. ÎNCREDEREA NOASTRĂ SE PRĂBUȘEȘTE, domnule președinte.

După ce lupul a îmbrăcat blana de oaie și a înghițit, rând pe rând, spiritul liberal, a venit rândul de a îmbrăca noi înșine cămăși cu epoleți? Nu vă lăsați amăgit. Avionul în care ați urcat a fost deturnat. Nu ne cereți să urcăm în avion cu un pirat deghizat în copilot iscusit. Dacă mai sunteți pilot și comandant, gândiți-vă la pasageri. Dacă mai sunteți lider, gândiți-vă la țara asta și la oamenii ei. Mulți dintre aceștia au găsit în noi o pavăză împotriva abuzurilor și a nedreptăților. Dacă LE PIERDEM ÎNCREDEREA, vom pierde și rațiunea de a mai exista în politică.

Nu putem accepta în casă oameni care au stat la masă cu cei care au încurajat protocoalele secrete, cu cei care, în via lui Ghiță sau în vilele serviciilor de informații plămădeau doasare la comandă, propriilor colegi.

Pe lângă motivele invocate mai sus, mai sunt și altele :

1. Poziția exprimată de Ponta e profund discordantă cu cea asumată până acum de ALDE.

2. Prin vocea dumneavoastră, ALDE a condamnat mereu protocoalele secrete, ori Ponta le acceptă și devine exponent al statului paralel.

3. Prin vocea dumneavoastră, ALDE a anunțat ieșirea de la guvernare, ori Ponta vorbește deja că va merge el însuși la Iohanis pentru un nou guvern PSD-ALDE-Pro România. În numele cui vorbește?

4. Prin vocea dumneavoastră, PSD este considerat rău astăzi pentru ca ALDE să îi mai fie partener de guvernare. Dar pentru Ponta, mâine, același PSD ar redeveni, brusc, valid pentru o nouă guvernare, alături de ALDE și Pro România.

5. Nu suntem un partid de centru-stânga, pentru a face parte din planul dlui Ponta de unificare a ”stângii”.

6. Unii suntem vechi liberali, care punem la loc de cinste credința, tradiția, familia, valoarea oamenilor și forța de a lupta împotriva abuzurilor și a nedreptăților de orice fel.

7. Nu ne dorim ,,acoperiți” care să scrie agenda partidului pentru a consolida statul paralel. Suntem pe fronturi opuse.

8. Nu ne dorim un Ponta, un Maior, un Tudose, cocoțați, la sfârșit de noiembrie, pe piedestalul unei structuri politice de factură liberală, ce va fi rapid înăbușită și anihilată.

9. Mai grav și mai profund e că temele majore ale politicii ALDE sunt în discordanță cu cele ale lui Ponta și Tudose. Ar fi un mariaj nefiresc. Ancora luptei împotriva abuzurilor, pe care ALDE și-a asumat-o în acești ani, se va sfâșia sub povara exponenților statului paralel.

Domnule președinte, Biroul Politic ALDE Brașov, întrunit astăzi, respinge compromisul cu cei ce conduc PRO România, din pricina discordanțelor majore de politici. Vă cerem să denunțați de îndată înțelegerea cu Victor Ponta și să renunțați la această alianță otrăvită care îngroapă partidul nostru.

Biroul Politic ALDE Brașov,

Președinte, senator Daniel Zamfir.

20 septembrie 2019”

De asemenea, liderul ALDE Braşov a oferit mai multe informaţii cu privire la această decizie printr-un mesaj pe Facebook.



Te-ar putea interesa și: