Marisa Pavan, sora geamănă a lui Pier Angeli, vedeta care a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu celebrul actor James Dean, a murit, zilele trecute. Actrița de origine italiană avea 91 de ani. Era cunoscută mai ales pentru rolul fiicei Annei Magnani din pelicula „Trandafirul tatuat”, din 1955, informează Hollywoodreporter.

Pavan a murit în somn în casa ei din Gassin, de lângă Saint-Tropez, a anunțat Margaux Soumoy, care a scris biografia actriței, în 2021, „Drop the Baby; Put a Veil on the Broad!”. A fost căsătorită cu actorul francez Jean-Pierre Aumont, din 1956 până la moartea acestuia, în 2001.

Marisa Pavan a interpretat-o ​​pe Caterina de Medici în filmul „Diane”

Pavan a interpretat-o ​​pe Caterina de Medici în filmul „Diane”, (1956), cu Lana Turner în rol principal. De asemenea, a fost frumoasa italiancă de care s-a îndrăgostit șeful unei corporații (Gregory Peck) în ”The Man in the Grey Flannel Suit” (1956). Alături de Tony Curtis a investigat uciderea unui preot în filmul noir „The Midnight Story” (1957).

În filmul „Trandafirul tatuat” (1955), o adaptare a piesei lui Tennessee Williams, care a câștigat patru premii Tony, inclusiv pentru cea mai bună piesă, Pavan a interpretat rolul Rosei Delle Rose alături de Anna Magnani, Burt Lancaster, Jo Van Fleet și Ben Cooper.

Regizată de Daniel Mann și filmată în Florida, pelicula fost nominalizată la opt premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, și a câștigat trei. Pavan a pierdut în noaptea Oscarului în fața lui Van Fleet, care a câștigat statueta pentru rolul din „La Est de Eden”.

„Mama o adora pe Shirley Temple și ne-a dus să-i vedem toate filmele”

Maria Luisa Pierangeli și sora ei (Anna Maria Pierangeli, care era mai mare cu câteva minute) s-au născut pe 19 iunie 1932, în Sardinia, Italia. Tatăl lor era arhitect și inginer constructor, iar mama era o casnică, dar visase să fie actriță.

„Mama o adora pe Shirley Temple și ne-a dus să-i vedem toate filmele”, povestea Marisa Pavan în cartea lui Jane Allen din 2002, „Pier Angeli: A Fragile Life”. „Chiar ne-a îmbrăcat ca Shirley Temple, de aici și fundele mari din părul nostru.”

Sora ei, Anna a fost descoperită de Vittorio De Sica

Familia s-a mutat la Roma la jumătatea anilor 1930. Când avea 16 ani, Anna a fost descoperită de regizorul italian Vittorio De Sica și a fost distribuită în rolul unei adolescente cu probleme în filmul ”Mâine va fi prea târziu” (1950). Rolul a adus-o în atenția studiourilor americane MGM, care au distribuit-o în „Teresa” (1951). Tot atunci a semnat un contract pe șapte ani și a primit numele de scenă Pier Angeli.

Cu numele de scenă Marisa Pavan, și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul lui John Ford

Cele două surori gemene s-au mutat apoi la Los Angeles, iar Maria, fără experiență în actorie, a semnat cu Fox. Botezată Marisa Pavan, ea și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul lui John Ford „What Price Glory” (1952), cu James Cagney și Dan Dailey.

Pavan a apărut apoi în 1954 în filmul noir „Down Three Dark Streets” și în „Western Drum Beat”, cu Broderick Crawford și, respectiv, Alan Ladd, înainte de a primi rolul din ”Trandafirul tatuat”.

Pier Angeli, care a avut o relație cu actorul James Dean înainte de a se căsători cu actorul Vic Damone, și a interpretat-o ​​pe soția boxerului Rocky Marciano (interpretat de Paul Newman) în filmul ”Somebody Up There Likes Me” din 1956. Actrița a murit în 1971, la vârsta de 39 de ani, din cauza unei supradoze de barbiturice, într-un apartament din Beverly Hills. Nu s-a stabilit nici azi dacă a vrut să se sinucidă sau a suferit o reacție la medicamentele prescrise.