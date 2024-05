Ultimul interviu al maestrului Costel Constantin a fost acordat în luna iunie 2021. La momentul respectiv, el vorbea despre copilăria lui și despre sursa pasiunii lor pentru teatru.

Regretatul actor spunea că unchiul lui a fost actor, mai întâi într-o echipă de amatori, într-un cămin cultural, înainte de al Doilea Război Mondial. Maestrul spune că erau cămine culturale pe lângă biserici la vremea aceea.

El a vorbit și despre primul rol principal pe care l-a primit. La momentul respectiv, relata el, trupa era condusă de o tânără actriță sosită la Galați: Gina Patrichi.

Costel Constantin spune că ea a fost prima lui profesoară de teatru. Ulterior, a dat admiterea la actorie, unde a intrat din prima.

„Unchiul meu a fost actor, mai întâi într-o echipă de amatori, într-un cămin cultural, înainte de al Doilea Război Mondial. Erau cămine culturale pe lângă biserici la vremea aceea. Noi stăteam lângă biserica de pe strada Poșta Veche. El a ajuns actor cu studii, repartizat la Brăila, apoi a venit la Galați, unde mergeam să îl văd. Eu eram în echipa de teatru a liceului și mă duceam la el să îmi dea o mustață sau ce mai aveam nevoie. M-am înscris și la echipa de teatru a Palatului Culturii, al Tineretului, cum se numea pe vremea aia.

Am avut acolo un rol principal și am și primit premiu. Trupa era condusă de o tânără actriță sosită la Galați: Gina Patrichi. Ea mi-a fost prima profesoară de teatru! Am dat admiterea la Actorie, am intrat din prima. Profesoara noastră era Beate Fredanov, asistenți au fost Zoe Anghel-Stanca, regizorul Mihai Dimiu și Octavian Cotescu. Colegi cu mine erau și sunt Ion Caramitru, Rodica Mandache, Virgil Ogășanu, Petre Gheorghiu-Dolj. La celelalte clase erau Ovidiu Iuliu Moldovan, Mariana Mihuț, actori unul și unul!”, a relatat maestrul în timpul interviului din 2021.