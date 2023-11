Asociația „Dăruiește Viață” a marcat un moment semnificativ în proiectul #NoiFacemUnSpital prin finalizarea primei clădiri a noului Spital de Copii. Spitalul a fost construit exclusiv din donații.

Realizarea reprezintă un pas major către îmbunătățirea infrastructurii medicale și asigurarea unor condiții moderne pentru tratamentul copiilor bolnavi.

Prima clădire, acum finalizată, va găzdui o parte din secțiile Spitalului „Marie Curie”, asigurând o tranziție eficientă și continuă a serviciilor medicale.

În acest context, reprezentanții asociației au subliniat simbolismul aprinderii luminilor în spital pentru prima dată, subliniind totodată că proiectul nu se oprește aici.

„#NoiFacemUnSpital a devenit Noi Am Făcut Un Spital. Am terminat prima clădire. În această seară, am aprins luminile din spital pentru prima dată în mod simbolic. Dar nu ne oprim aici. Continuăm cu a doua clădire, acolo unde am aprins reflectoarele, pentru a construi un adevărat campus medical în România”, au declarat reprezentanții asociației „Dăruiește Viață”.