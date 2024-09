S-a dat ordinul în România. Noi măsuri anunțate de MAI

Astfel, pentru eficientizarea misiunilor de răspuns MAI a dispus următoarele:

– evacuarea preventivă a persoanelor din zonele de risc de la nivelul a 23 de localități din județul Galați (Băneasa, Bălăbănești, Berești, Berești-Meria, Barcea, Corod, Corni, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Grivița, Jorăști, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Valea Mărului);

– executarea unor lucrări de consolidare a digurilor cu saci de nisip la nivelul județelor Galați și Vaslui, în zonele cu potențial pericol, din cauza depunerilor și colmatării cursurilor de apă ca urmare a precipitațiilor și viiturilor manifestate în perioada anterioară;

– transmiterea prognozelor, avertizărilor, înștiințărilor și informărilor, privind producerea fenomenelor meteorologice/hidrometeorologice periculoase către autoritățile competente, în vederea dispunerii măsurilor specifice care se impun;

– menținerea în stare de operativitate a tuturor categoriilor de mijloace și echipamente pentru asigurarea acțiunilor de răspuns, astfel încât, la ordin, manevra de forțe și mijloace să se realizeze în cel mai scurt timp;

– instituirea permanenței la nivelul autorităților locale din zonele aflate sub avertizare de fenomene hidrometeorologice periculoase;

– monitorizarea în teren a cursurilor de apă vizate de avertizările/atenționările hidrologice periculoase emise;

– activarea grupei operative și a centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției, în 29 județe (AB, AG, BC, BR, BT, BV, BZ, CL, CT, CV, DB, GJ, GL, GR, HD, HR, IF, IL, IS, NT, OT, PH, SB, SV, TL, TR, VL, VN, VS) și municipiul București aflate sub avertizare cod portocaliu;

– dublarea efectivelor la nivelul Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență aflate sub avertizare cod portocaliu și roșu;

– emiterea a două mesaje de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul municipiului București și județul Ilfov.

Autoritățile sunt în alertă!

Autoritățile continuă să monitorizeze atent evoluția fenomenelor meteorologice și hidrologice, iar măsurile vor fi ajustate în funcție de situația de pe teren.

Ținând cont de avertizările emise de ANM, cetățenii sunt încurajați să adopte o atitudine preventivă pentru a evita situațiile care le-ar putea pune în pericol viața și bunurile.

Pentru mai multe informații despre cum să acționeze în caz de urgență, cetățenii pot accesa Platforma Națională de Pregătire în Situații de Urgență (https://fiipregatit.ro) și descărca gratuit aplicația mobilă DSU din App Store sau Google Play.

Fechet: Din nefericire, este posibil ca în zona Galaţi, afectată de ultimele inundaţii, casele să fie afectate din nou

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat duminică, în cadrul ședinței Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU), că ploile vor provoca depășiri ale cotelor de inundație și a solicitat intervenția cu saci de protecție.

”Fenomenele meteorologice care se manifestă cu precădere astăzi şi mâine în ţara noastră trebuie monitorizate în permanenţă, mai ales că ploile deja au început să se intensifice şi vor exista depăşiri de cote de inundaţie. Trebuie să ne asigurăm că există rezerve de atenuare a debitelor şi viiturilor în acumulări, iar în zonele care sunt sub incidenţa avertizării de Cod Roşu toate echipele trebuie să fie mobilizate şi să intervină cu saci pentru protecţie. Cu toate acestea, din nefericire, este posibil ca în zona Galaţi, afectată de ultimele inundaţii, casele să fie afectate din nou. Pe râurile mari nu aşteptăm probleme, însă râurile mici pot pune probleme şi de aceea trebuie să fim pregătiţi de intervenţie. În timpul pe care îl mai avem până la instituirea Codului Roşu trebuie intervenit cu tot ce putem, cu o mobilizare rapidă a forţelor, chiar şi a celor de la Sistemele de Gospodărire a Apelor din zonele învecinate, pentru a putea proteja populaţia şi gospodăriile afectate deja de inundaţiile recente”, a afirmat Mircea Fechet.

Au fost emise coduri galbene și portocalii

Comunicatul precizează că, pe majoritatea afluenților pentru care au fost emise coduri galbene și portocalii, există acumulări gestionate de ANAR și Hidroelectrica, care dispun de rezerve semnificative pentru a prelua volumele de viitură. Personalul responsabil cu exploatarea acestor acumulări este mobilizat pentru a asigura funcționarea optimă a lucrărilor, precum Gura Râului, Paltinu, Măneciu, Râuşor, Brădişor, Tarniţa și altele.

De asemenea, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat că, în zona Galați, s-a decis evacuarea persoanelor din regiunile vulnerabile la inundații. Este esențial ca schimbul de informații între echipele ANAR aflate pe teren să fie continuu, pentru a asigura o intervenție rapidă în zonele cu situații critice.

Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad și Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați vor distribui aproximativ 2.000 de saci și autobasculante cu nisip în localitățile afectate. Cu sprijinul IJSU și al altor forțe de suport, se vor realiza protecții locale pentru casele afectate de ultima inundație din zona Galați.