Dragoș Tudorache, europarlamentar, a declarat că legislația europeană privind inteligența artificială, prima de acest fel la nivel mondial, va fi implementată curând de toate statele membre și va deveni un exemplu de urmat.

Legea privind Inteligența Artificială impune standarde precise de aplicare, ceea ce va face modificările de către parlamentele naționale dificile în procesul de transpunere.

După patru ani de eforturi, tot mai multe țări din afara Uniunii Europene își propun să folosească această lege ca model pentru legislația proprie.

„Cred că va fi inevitabil ca alte jurisdicţii să ne urmeze exemplul. Nu doar pentru că noi am făcut legea, și, prin urmare, încercăm cu aroganță să îl impunem asupra restului lumii. Nu este vorba de asta. Cred că, în primul și în primul rând, societățile vor cere acest lucru.

Și toți cei care trăiesc într-o democrație vor ști că atunci când societatea începe să exercite această presiune de jos în sus către factorii de decizie politică, factorii de decizie politică vor trebui să reacționeze.

Şi, după cum vedem, și este evident în fiecare sondaj de opinie care are loc în aproape toate democrațiile, că societatea începe să se îngrijoreze din ce în ce mai mult cu privire la efectele inteligenței artificiale asupra vieții lor, asupra locurilor lor de muncă, asupra educației copiilor lor și așa mai departe.

Și, prin urmare, va trebui să existe o reacție din partea factorilor de decizie politică. Și munca pe care am făcut-o, faptul că am petrecut patru ani lucrând la acest text, dar am petrecut patru ani pentru că am vrut cu adevărat să abordăm problema din toate unghiurile posibile, cred că rezultatul final este unul care va reprezenta în mod inevitabil o sursă de inspirație pentru multe alte jurisdicții.

De fapt am fost contactați de parlamente din America Latină, Chile, Paraguay, Peru, Asia, literalmente din întreaga lume, care lucrează acum la acte legislative similare și care se uită la ceea ce am făcut noi ca sursă de inspiraţie”, a spus Dragoş Tudorache, sâmbătă, la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN.