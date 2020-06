Șeful GSU a explicat la Digi24, în cadrul emisiunii „La cină”, că nu orice acuzație trebuie analizată, iar dacă acestea sunt exagerate și incorecte nu are de ce să demisioneze. Arafat a punctat faptul că dacă va greși și nu este pur și simplu vorba de o greșeală umană, firească, nu va sta pe gânduri și își va da demisia.

Arafat recunoaște că i s-a cerut demisia, dar aceste cereri au venit din partea unor oameni care nu contează foarte mult pentru că cei care contează văd că sistemul merge și funcționează.

„În primul rând trebuie să stai și să analizezi dacă ai greșit și dacă ce ți se reproșează este corect. Știu că acest lucru poate să sune: da, dar niciodată nu o să recunoască. Ba da. Dacă am greșit și nu am făcut o greșeală umană, am greșit prin neglijență, am făcut ceva rău … n-aș sta niciun minut mai departe. Dar când reproșurile sunt reproșuri construite, fabricate … când reproșurile sunt exagerate, incorecte, demisia înseamnă că le-ai făcut pe plac celor care vor să te vadă plecat și să vadă tot ce s-a construit distrus!

Care e intenția când îți spune pleacă, când îți spune că tot ce s-a făcut nu e ok și când simți că există un interes în spatele acestor atacuri? Mi s-a cerut demisia, dar să știți că nu a fost din partea celor care contează foarte mult. Îmi pare foarte rău să o zic așa. Cei care contează foarte mult și care văd sistemul mergând și știu că sistemul funcționează … de acolo nu prea a venit”, a spus Raed Arafat la Digi 24.