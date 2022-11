”Ucraina va câştiga războiul şi va supravieţui acestei ierni”, a declarat generalul american în retragere Ben Hodges.

Acesta a fost întrebat cum va reuși Ucraina să reziste în lunile ce vor veni și care crede că sunt următorii pași ai președintelui rus Vladimir Putin.

„Cred că următorii lui pași (n.r. – ai lui Vladimir Putin) sunt să continue să încerce să facă orașele ucrainene nelocuibile în speranța că asta va pune sute de mii de refugiați ucraineni pe drumul spre, Europa de Vest.

Ceea ce va pune presiune asupra Kievului. Deci, cred că ei știu că singura lor speranță este să încerce să întindă asta până când noi, vestul, ne vom pierde dorinţa de a sprijini”, a răspuns generalul american pentru Antena 3.

Va reuși Ucraina să supraviețuiască iernii?

Întrebat dacă Ucraina va face față acestei ierni, Ben Hodges a răspuns că da, deoarece este susținută de toată întreaga planetă.

„În primul rând, noi toți lucrăm împreună pentru a încerca să găsim modalități de a ajuta la protejarea rețelei electrice din Ucraina, dar va fi teribil, adică nu există nicio îndoială, va fi foarte dificil pentru oameni și nu este vorba doar de căldură, ci și de apă.

Dar cred că multe organizații internaționale lucrează pentru a ajuta la furnizarea temporară de energie electrică, precum și la reconstrucția rețelei electrice și, de asemenea, vom găsi o soluție pentru a opri atacul continuu al Rusiei.

Nu știu deocamdată care este aceasta, dar mai multe guverne depun eforturi în acest sens. Ucraina va învinge Rusia în mod tradițional, vor împinge forțele rusești în afara Ucrainei, inclusiv în Crimeea și cred că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul verii viitoare”, a declarat acesta.

Ce spune Ben Hodges despre Vladimir Putin?

Nu este prima dată când generalul american face previziuni în legătură cu războiul, iar pronosticul său pentru Rusia și Vladimir Putin nu este unul favorabil.

Într-un interviu acordat recent pentru New Voice of Ukraine, generalul american a spus că oricine îl va înlocui pe președintele rus, va fi mult mai rău, subliniind că poporul rus nu mai are o unitate totală sau o viziune atât pentru războiul împotriva Ucrainei, cât și pentru Rusia însăși.

„Văd o mulțime de indicatori care arată că oamenii nu sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă și mulți înțeleg deja cât de mare a fost greșeala de a ataca Ucraina”, a declarat Ben Hodges.

„Alexander Dughin (filozoful ultranaționalist rus – n.r.) spune deschis că Vladimir Putin trebuie ucis. Vedem Caucazul de Nord și pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, care anticipează posibila prăbușire a Rusiei și încearcă să se protejeze cumva.

Nu cer absolut deloc schimbarea regimului din Rusia, aceasta este alegerea pe care trebuie să o facă poporul rus, dar trebuie să înțelegem că oricine va veni după Vladimir Putin va fi mult mai rău.”, a mai adăugat acesta.