Mai este un minut până la miezul nopţii pe ceasul apocalipsei! Avertisment crunt la cel mai înalt nivel: Trebuie să acţionăm acum

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis lumea trebuie să acționeze rapid pentru „a salva planeta” de impacturile catastrofice ale încălzirii climatice.

„A venit timpul să spunem destul. Destul brutalizării biodiversităţii! Destul sinuciderii cu carbon! Destul tratării naturii ca pe o toaletă! Destul cu arderea, forarea şi extragerea tot mai în adâncime! Ne săpăm propriile morminte”, a declarat acesta în faţa liderilor veniți de pe toate continentele, printre care Joe Biden și Emmanuel Macron.

Mesajul transmis de Boris Johnson

De asemenea, Boris Johnson a anunțat rândul lui că dorește ca țările să ia câteva măsuri pentru reducerea poluării, printre care: eliminarea folosirii cărbunelui, a mașinilor pe benzină și oprirea defrișărilor.

„Omenirea a tras mereu de timp în problema climei. Mai este un minut până la miezul nopţii pe ceasul apocalipsei. Trebuie să acţionăm acum”, a declarat prim-ministrul britanic Boris Johnson.

Mai apoi, acesta a avertizat asupra furiei „incontrolabile” pe care ar provoca-o un eşec al acestei COP26 la şase ani după Acordul de la Paris. „Copiii noştri, copiii încă nenăscuţi şi copiii lor (…), nu ne vor ierta dacă vom eşua”, a completat Boris Johnson.

Peste 120 de lideri sunt prezenți la Glasgow pentru summitul COP26

Amintim că peste 120 de lideri sunt prezenți la Glasgow pentru summitul COP26. Aceștia își vor prezenta planurile pentru a reduce efectele încălzirii globale. Planul este de a menține limita de încălzire de + 1,5 grade C sau cel mult de +2 grade C, până în 2100, dar, în prezent mergem către +2,7 grade C – despre care ONU spune că ar duce la „catastrofă climatică”.

Țările mici insulare avertizează și ele că se vor confrunta cu un impact „terifiant”. Cei mai poluatori cu dioxid de carbon din 1750 și până în momentul de față sunt: SUA, cu 410,2 miliarde de tone; China, cu 220 de miliarde de tone; Rusia, cu 113,9 miliarde de tone; Germania, cu 92 de miliarde de tone; Marea Britanie, cu 77,8 miliarde de tone, potrivit informațiilor transmise de Our World in Data.