S-a aflat! Umilință totală pentru Liviu Dragnea: Liderul PSD nu se aștepta la asta

Ion Mocioalcă a spus că sunt şi alţi colegi care i se vor alătura şi critică extrem de dur actuala conducere a partidului, în frunte cu Liviu Dragnea.

„Au trecut 24 de ani şi am rămas loial valorilor în care am crezut şi în care cred cu tărie. Am intrat în PSD pentru că am crezut că locul României este alături de Europa şi SUA, că românii au dreptul la o viaţă decentă, la un sistem de educaţie care să le dea tinerilor şansa succesului în lumea globală, la un sistem de sănătate performant, la străzi şi autostrăzi care să conecteze România de economiile occidentale. După 24 de ani de politică activă, de valori susţinute, de victorii şi înfrângeri, în şi pentru Partidul Social Democrat, am decis astăzi să mă despart de drumul pe care partidul a luat-o. Numai în cel mai crunt sistem, totalitarismul comunist din epoca lui Stalin, se spunea că deviaţionistul este acela care merge înainte atunci când partidul o ia la dreapta. Eu prefer să menţin acelaşi drum pe care l-am urmat de 24 de ani alături de PSD. Numai că astăzi PSD merge pe alt drum. Eu vreau să merg în continuare într-un partid social democrat european, pro-american, preocupat de agenda românilor şi nu de răfuieli politice şi de agende personale”, a scris deputatul PSD, pe Facebook.

El le transmite celor care îşi pun întrebări cu privire la plecarea sa din PSD şi care se vor supăra de acest gest politic, să nu caute explicaţii în ocultele statului paralel, în false dosare, în vanităţi rănite sau în lupte politice trecute sau prezente.

„Să caute explicaţii în viitor, în ceea ce se construieşte astăzi în PSD şi pe lângă PSD. Să se gândească bine la experienţa altora care s-au crezut nemuritori şi s-au jucat iresponsabil cu puterea, ajungând în final victimele propriei lor puteri. Sunt mai mult decât convins că majoritatea zdrobitoare a colegilor mei îmi împărtăşesc opiniile şi valorile. Poate nu au încă determinarea şi curajul unui gest în acest sens. Sunt foarte convins că viitorul foarte apropiat ne va aduce într-un fel sau altul din nou împreună. Având în vedere toate cele de mai sus, precum şi multe altele, mi-am depus demisia din PSD şi adeziunea la grupul parlamentar în care regăsesc valorile pe care le-am susţinut şi le susţin în continuare. La PRO România”, a mai scris Mocioalcă.