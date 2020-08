Se pare că pensiile ar urma să fie majorate de la data de 1 septembrie cu un procent de 14%, iar pensiile speciale vor crește și ele.

„Începând cu luna septembrie a.c., pensiile publice vor fi majorate cu 14%, acelaşi procent urmând să fie aplicat şi pentru pensiile sociale, cele care sunt acum la nivelul de 704 lei”, au declarat surse pentru „Adevărul”.

Având în vedere că în luna iulie a acestui an pensia medie a fost de 1.387 lei, aceasta ar urma să fie majorată cu 194 lei, ajungând la valoarea de 1.581 lei. În ceea ce privește pensia socială, care este în prezent de 704 lei, majorarea va fi mai mică de 100 de lei, până la nivelul de 802,56 lei.

Valoarea punctului de pensie va creşte cu 14% de la 1 septembrie 2020, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei, potrivit proiectului de rectificare bugetară publicat joi de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

„Se propune ca începând cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie să fie majorată cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. Totodată, se propune majorarea începând cu aceeaşi dată a indemnizaţiei minime sociale pentru pensionari, cu 14%, de la 704 lei la 800 lei”, se arată în nota de fundamentare.

De asemenea, MFP propune ca măsura de aplicare devansată a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ, potrivit prevederilor art.38 alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, (…) să se aplice de la 1 septembrie 2021.

„Aprobarea acestor măsuri conduce la reducerea semnificativă a necesarului de finanţare pentru majorarea pensiilor şi salariilor personalului didactic, atât în anul 2020, de la 11,2 miliarde lei la 3,6 miliarde lei, cât şi în anul 2021, de la 34,3 miliarde lei la 19,3 miliarde lei”, se menţionează în document.

Anunțul lui Florin Cîțu

Joi, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat că pensiile vor fi majorate cu cea mai mare sumă cu care au fost vreodată crescute.

„Am spus că vom creşte pensiile în 2020. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creştere pe care a avut-o vreodată. PSD niciodată nu a avut această sumă.

Am reuşit să creştem pensiile. Îl provoc pe domnul Ciolacu să găsească o altă ţară care creşte şi pensiile şi alocaţiile cu această sumă cu care va creşte pensiile acest Guvern.

Am crescut pensiile cu cea mai mare sumă. Şi facem asta în criză economică. Ştim cât de importantă este această sumă pentru români. Am crescut şi pensiile, am crescut şi alocaţiile. Sistemul financiar-bancar a fost un partener al PNL”, a spus ministrul.

Pensiile speciale se majorează și ele

Totodată, în urmă cu câteva zile, Ludovic Orban a mai precizat că același procent de majorare va fi aplicat și în cazul pensiilor speciale atunci când va fi hotărât.

„Am avut această discuţie ca să fie majorată şi pensia minimă cu procentul cu care se majorează punctul de pensie, această discuţie am avut-o şi pot să vă spun că şi pensia socială sau pensia minimă va creşte cu un procent similar pe care îl vom decide pentru creşterea punctului de pensie”, a spus premierul.

Acesta a mai subliniat faptul că sumele majorate vor fi cuprinse cu siguranţă în buget.

„Cu siguranţă vom finanţa, din moment ce am luat o astfel de decizie, am luat decizia astfel încât să putem să finanţăm orice cheltuială care este cuprinsă în buget”, a adăugat Orban.