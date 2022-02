S-a aflat ce fel de blindate vor ajunge în România! Este fără precedent

Marius Eugen Opran, expert-conseil al NATO, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care informează că ”Statele Unite ale Americii au poziționat în Germania o divizie de blindate Stryker”. Potrivit acestuia, este prima unitate dotată cu armă laser, cu o putere de 40 kw.

Marius Eugen Opran spune că această armă laser poate distruge UAV-urile inamice și poate fi folosită și pentru atacuri anti-elicopter. De asemenea, adaugă expert-conseil-ul NATO, echipamentul este realizat de firmele Boeing și General Atomics, în baza unui contract încheiat cu Darpa.

Acesta mai spune că obiectivul final este o armă laser cu o putere de 400 kw, subliniind că există posibilitatea ca unitatea Stryker pe care Germania o va poziționa în România să fie cea pe care expert-conseil-ul NATO a prezentat-o.

În plus, Marius Eugen Opran a postat și o imagine cu acest tip de blindat.

Vin trupele NATO în România

Tensiunile care s-au adâncit între Rusia și Ucraina generează îngrijorări majore și în România. Deși ministrul Apărării a anunțat că nu se poate pune problema de izbucnirea unui război, trupele NATO urmează să ajungă în România.

Într-un interviu acrodat la Digi24, ministrul Apărării, Vasile Dîncu a vorbit despre trupele NATO care vor ajunge în România. Potrivit acestuia, în țară vor ajunge atât trupe franeze cât și alte trupe străine.

Ministrul nu a precizat însă numele acestor țări, adăugând faptul că acestea deja au anunțat că vor să participe, dar până când nu se confirmă decizia finală, nu poate fi făcut un anunț public în acest sens.

„A anunțat-o președintele Macron deja, se pune problema numai când, unde și în legătură cu componența acestor trupe, pentru că este vorba, ca și în cazul batalionului Stryker, a regimentului care vine din Germania, este vorba de un comandament aliat, deci lucrează sub comanda aliată. În cazul batalionului francez care va veni, acesta are un nucleu din armata franceză și sub comanda franceză și aliată, însă vor participa și alte țări.

Probabil că vor fi și alte țări din NATO care au anunțat deja că ar putea să participe, dar până nu se confirmă nu putem să anunțăm public”, a spus miercuri seară Vasile Dîncu, la Digi24.

Acesta a subliniat faptul că trupele NATO vin în România în contextul situației urgente generate de tensiunile dintre Rusia și Ucraina. Ministrul adaugă că, potrivit analizelor, prin acumularea de material și trupe, prin toate mișcările pe care Federația Rusă le face la granița cu Ucraina, există o posibilitate destul de mare de intervenție armată acolo.