Potrivit Ministerului Apărării din Marea Britanie, armata rusă se pregătește de o nouă retragere. Invadatorii s-ar pregăti să se retragă din zona de vest a Fluviului Dnipro. De altfel, Serghei Surovikin, general de armată și noul comandant al Grupului Unit de Forțe ale Armatei Ruse, a recunoscut deja că armata rusă se află într-o situație „tensionată”.

„Aceasta indică probabil faptul că autoritățile ruse iau în considerare în mod serios o retragere majoră a forțelor lor din zona de la vest de fluviul Dnipro. O provocare cheie a oricărei operațiuni de retragere rusească ar fi extragerea trupelor și a echipamentelor lor peste fluviul de 1000 de metri lățime în bună ordine.

Având în vedere că toate podurile permanente au fost grav avariate, este foarte probabil ca Rusia să se bazeze în mare măsură pe un pod de barje temporar pe care l-a finalizat în apropiere de Herson în ultimele zile și pe unitățile militare de feriboturi cu pontoane, care continuă să funcționeze în mai multe locații”, a fost mesajul postat, joi, pe pagina oficială de Twitter a Ministerului Apărării din Marea Britanie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 October 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 20, 2022