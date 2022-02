Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu a avut o întâlnire cu secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace. Cei doi au purtat o serie de discuții referitoare la tensiunile care se adâncesc din cauza crizei privind Ucraina, iar răspunsul Moscovei a fost unul cât se poate declar.

Serghei Șoigu susține că legăturile dintre Moscova și Londra sunt la un nivel extrem de scăzut și se apropie chiar de un punct negativ, scrie AFP.

„Din păcate, nivelul cooperării noastre este aproape de zero și este pe cale să treacă de punctul zero și să intre în negativ, ceea ce este de nedorit”, a afirmat Șoigu, potrivit agențiilor de presă ruse.

De cealaltă parte, ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace a avut o cu totul altă părere. Potrivit Reuters, acesta i-a spus omologului său rus că speră că vor putea folosi întâlnirea lor de la Moscova pentru a rezolva o serie de probleme prin diplomaţie.

„Sper că vorbind astăzi și pornind acea relație, care a fost la 0%, putem rezolva o serie de probleme pe care le-ați ridicat”, a spus Wallace la începutul întâlnirii celor doi oficiali.

Totodată, el a adăugat că speră ca toate problemele să fie rezolvate prin acțiuni, dar și măsuri de consolidare a încrederii.

„Putem aborda unele dintre problemele ridicate în proiectul de tratat al Rusiei… și putem încerca să trecem acolo unde ne putem rezolva problemele împreună prin diplomație, prin alte acțiuni și prin măsuri de consolidare a încrederii”, a mai declarat Ben Wallace.

Ce vrea Rusia de la Marea Britanie

De menționat este faptul că nu e prima oară când cele două puteri au astfel de discuții. În urmă cu câteva zile, Rusia a transmis Marii Britanii să renunțe la retorica sancțiunilor când miniștrii de externe și al apărării se vor deplasa la Moscova pentru discuții pe tema tensiunilor legate de Ucraina sau, în caz contrar, întâlnirile vor fi probabil foarte scurte.

Mai exact, Rusia, care a cerut un set de garanții de securitate din partea Occidentului, inclusiv promisiunea că Ucraina nu va fi primită niciodată în NATO, neagă intenția de a ataca Ucraina. Pe de altă parte, guvernele occidentale au amenințat cu sancțiuni majore dacă Moscova declanșează o invazie.

Potrivit agenției de presă TASS, ambasadorul Rusiei la Londra, Andrei Kelin declara că Moscova este interesată să discute dacă Marea Britanie vine cu propuneri constructive la garanțiile de securitate cerute de Moscova.

„Dacă vin în Rusia să ne amenințe din nou cu sancțiuni, atunci n-are niciun rost: am citit tot, am văzut tot, am auzit tot, știm tot. În cazul acesta, dialogul la Moscova va fi probabil foarte scurt”, a declarat ambasadorul.