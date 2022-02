Uniunea Europeană închide spaţiul aerian pentru companiile ruse, dar şi avioanelor private, folosite de oligarhii ruşi. Anunţul a fost făcut de preşedintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, după întâlnirea miniştrilor de interne ai Uniunii. În plus, UE a decis deja ca băncile ruseşti vor fi deconectate de la sistemul SWIFT.

Duminică, 27 februarie, autoritățile germane au informat că Germania își va închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești de la ora trei după-amiaza (ora locală), relatează CNN.

„La 27 februarie 2022, Ministerul Federal a emis o notificare către misiunile aeriene (NOTAM) conform căreia avioanele și operatorii de aeronave ruși au fost interzis să zboare în și peste spațiul aerian german. Interdicția se aplică începând cu 27 februarie 2022, ora 15:00. Inițial este valabil trei luni”, a transmis Ministerul Federal pentru Digital și Transport, adăugând că zborurile de ajutor umanitar sunt exceptate de la interdicția respectivă.

Amintim că încă de sâmbătă, 26 februarie, compania aeriană germană Lufthansa a transmis că va evita spaţiul aerian rusesc în următoarele şapte zile, din cauza războiului din Ucraina, iar zborurile către Rusia vor fi suspendate.

Anunțul din Germania vine după ce mai multe ţări europene au anunţat deja închiderea spaţiului aerian pentru aeronavele ruseşti, inclusiv România. Rusia a venit și ea cu o replică și a închis propriul spaţiu aerian pentru aeronavele din toate statele respective.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a anunțat sâmbătă că aeronavele rusești nu vor mai putea zbura în spațul aerian al Românei. O excepție fac însă zborurile umanitare și cele de urgență.

„În contextul conflictului din Ucraina, Guvernul României a decis suspendarea ,,Acordului între Guvernul RS România și Guvernul URSS privind transporturile aeriene civile, semnat la București la 22.12.1976”.

În consecință, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis NOTAM prin care, începând cu ora 15:00, spațiul aerian al României a fost închis pentru toate zborurile regulate, cu sau fără aterizare pe aeroporturile din țară, pentru aeronavele operatorilor înregistrați in Federația Rusă. Excepție de la această măsură fac zborurile umanitare și cele de urgență”, transmite Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

De vineri, Polonia, Republica Cehă şi Bulgaria au anunţat închiderea spaţiului lor aerian companiilor aeriene ruseşti.

„Interdicţia se va aplica de la miezul nopţii (vineri, 23.00 GMT)”, a declarat pe Twitter purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Piotr Muller.

„Cu începere de la miezul nopţii, oprim traficul tuturor companiilor aeriene ruseşti în spaţiul aerian ceh”, a indicat la rândul său ministrul ceh al transporturilor, Martin Kupka, de asemenea, pe Twitter.

Bulgaria a făcut un anunț similar vineri, aproape de miezul nopții, ca răspuns la „agravarea conflictului militar şi în solidaritate cu Ucraina”.

Avioanele ruseşti „nu mai pot intra în spaţiul aerian suveran al Bulgariei, inclusiv deasupra apelor teritoriale”, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor.

Italia și Franța au impus aceeași măsură împotriva Rusiei. Guvernul Italiei a scris pe rețelele de socializare că își închide spațiul aerian aeronavelor rusești.

#Ukraine – Italy has decided to close its airspace to Russia, starting from 15.00 today

— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 27, 2022