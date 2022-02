Site-ul web al Kremlinului este vizat de atacuri cibernetice, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov pentru agenția de presă de stat TASS.

„Atacurile sunt în curs de desfășurare”, a declarat Peskov pentru TASS. „Site-ul se blochează adesea”.

Potrivit CNN, site-urile web al Kremlinul și Ministerul Apărării din Rusia sunt câteva website-uri atacate de hackerii de la Anonymous, relatează MediaFax.

„Anonymous are operațiuni în curs de desfășurare pentru a menține offline site-urile guvernamentale .ru și pentru a împinge informații către poporul rus, astfel încât să se elibereze de mașina de cenzură de stat a lui Putin”, a declarat grupul de hackeri pe rețelele de socialiare.

Anonymous a adăugat că încearcă mențină „poporul ucrainean online cât mai bine posibil.”

Deși vineri, 25 februarie, diverse site-uri rusești importante au fost blocate pentru ceva timp, Kremlinul a negat că ar fi fost atacate de Anonymous, potrivit presei rusești. Sâmbătă, 26 februarie, este a treia zi consecutivă în care site-urile web din Rusia sunt inaccesibile.

Reamintim că, într-o postare pe Twitter, Anonymous a recunoscut că a spart site-ul web al Ministerului Apărării din Rusia.

„Colectivul Anonymous a spart baza de date a site-ului Ministerului rus al Apărării”, scrie în postarea de pe Twitter a grupului de hackeri.

The #Anonymous collective has leaked the database of the Russian Ministry of Defense website. #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 25, 2022