Marea guvernare liberală. Istoricul Alex Mihai Stoenescu a început prin a vorbi despre regimul politic a lui Brătianu în timpul marii guvernări liberale. Potrivit lui, a fost un regim etatist-liberal. Partea etatistă era de centralizare a puterii.

„Puterea era în mâna guvernului. Și fiind, 12 ani, un guvern liberal, al liberalilor, timp în care au făcut toate afacerile posibile, au făcut Banca Națională, care era sub controlul lor. Deci, cam tot au fost instituții fundamentale, care le-au preluat sub control liberal în perioada asta. Ăsta era principiul etatist al conducerii statului. Ideea de centralizare, de putere centralizată a statului, care însemna Partidul Național Liberal, să fie foarte clar, și sigur, reprezentată de Ion C. Brătianu.

Liberală de ce? Pentru că partea liberală, deci etatist-liberală, partea liberală din politica liberalilor și al lui Brătianu era partea economică. Dezvoltarea economică, un sistem economic, care din păcate, și aici este principala eroare făcută, din păcate s-a axat în continuare pe agricultură. Și nu a dezvoltat industria și n-a dezvoltat orașele și n-a dezvoltat o clasă muncitorească de care aveam nevoie”, a explicat el în podcastul de pe canalul de Youtube HAI România.