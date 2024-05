Un fost general de rang înalt a avertizat că Rusia ar putea bombarda Marea Britanie cu rachete Satan „invizibile”. Acesta a adăugat că nu există nicio modalitate de a le intercepta.

Potrivit generalului Sir Richard Barrons, rachetele convenționale ale lui Putin ar putea ajunge la Londra în aproximativ 90 de minute dacă ar fi lansate de pe teritoriul rusesc. El a explicat că acestea ar putea veni probabil în valuri de 60 până la 90 de rachete, în cazul în care Putin ar da ordinul de lansare.

„Nu, bineînțeles că nu. Marea Britanie nu are apărarea antiaeriană și antirachetă pe care o are Ucraina, deocamdată. Nu am avut nevoie de ea”, a declarat el, întrebat dacă Marea Britanie ar putea contracara un eventual atac.

„Genul de rachete care cad asupra Kievului ar putea cădea asupra Londrei. Iar apărarea aeriană a Kievului este mult, mult mai bună. Chiar și o rachetă de croazieră rusă destul de în vârstă, voi cita Kh-101, lansată de un avion deasupra vestului Rusiei, ajunge la Londra 90 de minute mai târziu, cu un focos exploziv de 500 de kilograme și o precizie de doi metri. Așa că alegeți ușa din Downing Street” a declarat Sir Richard Barrons pentru cotidianul The Sun.