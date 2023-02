Un înalt oficial rus a precizat că o dronă militară a încercat să lovească o instalație de gaz din regiunea Moscovei. Fotografiile care au apărut în mediul online arată că acestea ar fi produse de Ucraina, arătând, în acest fel, că ar fi vorba despre o tentativă rară de lovitură la sute de kilometri în spatele liniilor rusești, anunță presa internațională.

Acest presupus atac nu este singurul. Au mai existat rapoarte privind atacuri reușite sau încercări de atacuri cu vehicule aeriene fără pilot, cunoscute drept UAV-uri, în cel puțin patru regiuni ale țării conduse de Vladimir Putin.

În acest context, guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobyov, a confirmat, în cursul zilei de luni, 27 februarie, că o aeronavă fără pilot s-a prăbușit în satul Gubastovo, aproape de capitala Federației Ruse. El a mai spus că aceasta viza un sit de infrastructură civilă.

Presa internațională spune că ținta a fost o stație de comprimare a gazului Gazprom din suburbiile Moscovei, aflată la puțin peste 80 de kilometri sud-este de Kremlin. Din imaginile publicate în mediul online, drona era modelul UJ-22. Deși se spune că drona era de fabricație ucraineană, țara nu a revendicat în mod public responsabilitatea pentru atacurile din interiorul Rusiei.

UAV-ul a tăiat copaci înainte de a lovi ținta sa și a aterizat la 10 metri de gardul exterior al stației de comprimare a gazului, spune un reprezentat al companiei Gazprom.

Ukrjet, producătorul UJ-22, susține că drona poate zbura 800 km (500 mile) și este înarmată cu o încărcătură interschimbabilă.

Dacă atacul, împreună cu altele de marți, au fost lansate de pe teritoriul ucrainean, atunci acestea ar fi unele dintre cele mai ambițioase de când Kremlinul și-a lansat invazia la scară largă în februarie anul trecut.

Atacurile cu drone lansate în decembrie au vizat mai multe aerodromuri folosite de bombardierele rusești, dar nu a fost imediat clar dacă acestea au fost lansate din interiorul sau din afara teritoriului rusesc.

Loviturile au provocat o zi nervoasă în Rusia, unde spațiul aerian a fost închis deasupra Sankt Petersburgului, iar hackerii au reușit să difuzeze o „amenințare de atac cu rachete” pe mai multe canale de televiziune și posturi de radio din regiunile Moscova și Sankt Petersburg, precum și din zonele mai apropiate de granița cu Ucraina, Voronej și Belgorod, scrie The Guardian.

A drone has crashed at a Gazprom facility near Moscow.

Ukraine is reaching deeper and deeper into Russia. pic.twitter.com/Hv40ISvnGk

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2023