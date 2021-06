Romsilva, reacție după prăbușirea cascadei Bigăr. Care este adevărata cauză?

Romsilva transmite că există speranțe pentru regenerarea cascadei Bigăr, prin depunerea unor noi straturi de mușchi pietrificat, conform informațiilor oferite într-un comunicat.

„Un perete al cascadei Bigar din Parcul National Cheile Nerei – Beusnita, cu o inaltime de aproximativ 4 metri, s-a surpat luni, 7 iunie, in jurul orei 18.15, din cauze naturale. Cascada Bigar s-a format in timp, prin depunerea carbonatului de calciu din apele Izbucului Bigar, care a fost acoperit de un covor de muschi. Carbonatul de calciu pietrifica acest covor de muschi, care se regenereaza cu noi straturi de muschi vii, astfel incat o cascada de acest tip creste permanent in dimensiuni. Cascada Bigar a atins dimensiuni considerabile ca greutate si volum si a cedat sub propria greutate”, informează Romsilva într-un comunicat.

Cauza a fost una naturală

Potrivit Romsilva, cauza a fost naturală iar cascada Bigăr „se va regenera” în timp, prin depunerea unor noi straturi de muschi pietrificat.

„Mentionam ca aceasta cascada este intr-o dinamica naturala permanenta si in timp se va regenera, prin depunerea unor noi straturi de muschi pietrificat. De altfel, o cascada de acelasi tip, cascada Moceris, tot din Parcul National Cheile Nerei – Beusnita, a suferit o surpare similara in urma cu cinci ani, iar in zona cascadei Bigar exista urme ale unor astfel de fenomene similare petrecute in trecut.

Cascada Bigar, una dintre cele mai populare destinatii turistice din zona Banatului, se afla in Zona de Protectie Integrala a Parcului National Cheile Nerei – Beusnita, in Rezervatia Naturala ”Izvorul Bigar”, o zona in care interventia umana este minima, iar procesele naturale trebuie sa se desfasoare liber.

Acesta este motivul pentru care administratia parcului nu a intervenit cu masuri invazive, respectiv constructii care sa sprijine structura de travertin a cascadei, o astfel de interventie impiedicand procesele naturale.

Administratia Parcului National Cheile Nerei – Beusnita a luat toate masurile posibile de protectie a cascadei Bigar, cu avizul Consiliului Stiintific al parcului, respectiv indepartarea a doi arbori uscati care s-ar fi putut prabusi peste cascada Bigar.

Singurele constructii din zona cascadei Bigar au fost cele pentru a asigura infrastructura de vizitare a obiectivului turistic, avizate de Consiliul Stiintific al parcului, acestea fiind amplasate la o distanta care sa nu afecteze cascada.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva respinge cu fermitate acuzatiile false si lipsite de orice fundament stiintific ale unui ghid de turism, care a lansat in spatiul public informatia cum ca o lucrare de captare partiala a izvorului Bigar pentru pastravaria Valea Minis, realizata in urma cu 33 de ani, ar fi provocat prabusirea peretelui cascadei Bigar. Cantitatea de apa care sa favorizeze depunerile carbonatului de calciu trebuie sa fie una moderata pentru a facilita acest proces natural, deci nu o eventuala micsorare a debitului de apa ar fi dus la surparea peretelui cascadei.

Garda Nationala de Mediu si Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate au fost informate imediat de catre administratia Parcului National Cheile Nerei – Beusnita despre producerea acestui eveniment. Administratia Parcului National Cheile Nerei – Beusnita, cu sprijinul Consiliului Stiintific, va identifica masurile ce trebuie luate in continuare”, este scris în comunicatul respectiv.

Sursa foto: planiada.ro