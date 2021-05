O bătaie ca în filmele pe care le vezi regizate la Hollywood s-a întâmplat și în timp real. Mai mulți cetățeni români au fost filmați pe aeroportul din Luton în timp ce dădeau cu puternic pumnii. Bărbaţii au fost filmaţi în timp ce îşi împărţeau pumni între scaune, în zona de aşteptare. Momentul i-a panicat pe toţi cei din jur care așteptau în sala de așteptare a aeroportului. Oamenii au început să ţipe panicați. Alții, în schimb, mai curajoși au sărit și ei la bătaie.

În clipul video postat pe rețelele sociale se pot observa mai multe pete de sânge pe podeaua aeroportului.

Cel puțin zece persoane au fost implicate în scenele violente.

„Suntem șocați și întristați de acest incident. Adoptăm o abordare de toleranță zero față de violență. Dorim să ne cerem scuze pentru pasagerilor pentru disconfortul creat”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului pentru The Independent.

Poliția investighează încăierarea de la Aeroportul Luton din Londra

Poliția din Bedfordshire a declarat că investighează incidentul.

„Poliția a fost informată despre o încăierare generală la Aeroportul Luton din Londra. Patru persoane au fost rănite, iar trei au fost duse la spital cu răni grave. Ulterior, 17 persoane au fost arestate și rămân în custodia poliției pentru audieri”, a spus un purtător de cuvânt.

Imediat au apărut și reacțiile la clipul postat pe Youtube. Mulți au susținut că cei implicați în bătaie sunt de origine romă. “Unde sunt romanii in imagini? de ce dezinformam? haideti sa spunem corect, de origine rroma, ca au cetatenie romana bine e cu totul altceva”, a scris un internaut. Un altul a reacționat, însă, imediat.

“Văd că mulți se atacă pe aici că cei din imagini nu sunt români. Ba sunt. Sunt români și este vina noastră, a tuturor, că am permis să se ajungă aici. Prin faptul că am ignorat problemele din comunitatea lor ne face partial vinovați pe fiecare dintre noi. Așa că nu vă mai dați drept români neprihăniți. Vina pentru ce se vede in imagini e și a voastră, a celor care citiți asta”, a scris acesta din urmă.

Sursa foto: wikimedia.org