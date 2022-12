Românii din Austria, dezamăgiți de eșecul privind intrarea în Spațiul Schengen

Românii care locuiesc în Austria de ani de zile se declară dezamăgiți de faptul că Guvernul de la Viena a votat împotriva aderării țării noastre în Spațiul Schegen, în contextul în care intrarea în zona de liberă circulație din Europa ar fi ușurat drumul spre casă al celor 30.000 de români care îngrijesc persoanele vârstnice din Austria și care au fost considerați eroi în timpul pandemiei provocată de coronavirus.

„Pentru mine este o mare dezamăgire că Austria a votat împotriva aderării României. Nu spun că politica României este cea mai bună, avem și defectele noastre și sunt nemulțumită de guvernarea de la București, însă avem o relație cu Austria. Suntem 30.000 de români care lucrează în industria de îngrijire a persoanelor vârstnice aici. Pe vremea pandemiei toți ne-au lăudat si aplaudat. Se spunea chiar că am salvat vieți.

Sunt în industria aceasta de 24 de ani. Am lucrat la Viena și de patru ani sunt în Vorarlberg. Îl îngrijesc pe clientul meu și de Crăciun anul acesta. În anii de dinainte, am negociat mereu cu familiile de austrieci să nu trebuiască să lucrez de Crăciun. Am trei fiice și nepoți în Timișoara, dar pentru că doamna este singură, anul acesta îmi petrec Crăciunul cu ea”, a declarat o româncă stabilită în Austria în cadrul unui interviu acordat pentru ziarul austriac DerStandard.

„Dacă merg cu autobuzul, îmi ia cel puțin 24 de ore de la Vorarlberg până în satul meu. Trebuie să așteptăm de multe ori ore întregi la graniță. Adesea, poliția este acolo și verifică pe toată lumea. Avem aceeași procedură și la întoarcerea în Austria. Se întâmplă chiar mai des să fim verificați la granița din Austria decât în ​​Ungaria, unde este granița externă Schengen. Ar fi mult mai ușor dacă personalul de îngrijire ar putea pur și simplu să beneficieze de privilegii la graniță”, a adăugat românca.

Austria tratează românii doar ca pe o forță de muncă ieftină

În prezent, femeia respectivă simte că pentru statul austriac românii sunt doar „o mână de lucru ieftină”. Aceasta a mărturisit că după toți anii munciți în Austria va avea o pensie mică, de numai 200 de euro, de aceea s-a gândit să plece în Elveția.

„Sper că politicienii noștri vor negocia acum și că până la urmă se va găsi o soluție. M-am gândit să plec în Elveția. Aici suntem pur și simplu forță de muncă ieftină. Până la urmă voi primi doar o pensie de 200 de euro”, a mai spus ea.