Românii cu pensii sub 1830 de lei au dreptul la medicamente compensate cu 90%

Românii cu pensii sub 1830 de lei au dreptul la compensarea prețului medicamentelor în proporție de 90%. Anunț important pentru persoanele în vârstă cu venituri provenite din pensii și indemnizații sociale de sub 1.830 lei lunar! Fie că au alte surse de venit sau nu, acestea se bucură din acest an de o compensare de 90% din prețul total al medicamentelor incluse în sublista B.

În scopul asigurării accesului pensionarilor la medicamentele compensate cu 90%, în lumina creșterii valorii punctului de pensie din 1 ianuarie 2024, pragul maxim al pensiei pentru care se acordă aceste medicamente a fost crescut.

„Începând cu 1 ianuarie 2024, vor beneficia de compensarea cu 90% a medicamentelor pensionarii cu venituri de până la 1.830 lei pe lună, comparativ cu pragul de 1.608 lei pe lună din prezent. Beneficiază de aceste dispoziții legale toți pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială de până la 1.830 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, anunță CNAS.

Atât medicul de familie, cât și medicul specialist au dreptul să prescrie medicamentele compensate. Aceștia pot elibera astfel de medicamente pentru tratamentul afecțiunilor descrise în „Rezumatul caracteristicilor produsului” sau conform protocoalelor terapeutice stabilite.

Categorii de persoane care au dreptul la medicamente compensate în proporție de 100%

Beneficiarii sistemului de asigurări de sănătate din România au acces la medicamentele finanțate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Prescripțiile medicale sunt necesare pentru eliberarea medicamentelor decontate, iar gradul de acoperire financiară poate oscila între 20% și 100%, în funcție de politica decontării.

În același timp, tratamentele decontate din Fondul Național Unic pot fi procurate exclusiv din farmaciile care au încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Acestea sunt categoriile sociale care se bucură de compensare totală (100%) în ceea ce privește prețul medicamentelor:

1. Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani;

2. Gravidele și lehuzele;

3. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi (inclusiv absolvenții de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni), ucenici sau studenți;

4. Persoanele prevăzute în legile speciale.