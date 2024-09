Pensia anticipată 2024. Noua lege a pensiilor introduce numeroase modificări, care afectează atât pensionarii actuali, cât și pe cei care vor ieși la pensie în viitor. Conform reprezentanților Casei de Pensii, viitorii pensionari vor avea posibilitatea de a se retrage mai devreme, cu condiția îndeplinirii unei singure cerințe.

Reprezentanții Casei de Pensii a Municipiului București au explicat că angajații care sunt în prezent activi pot ieși mai devreme la pensie, fără a fi penalizați, dacă îndeplinesc o anumită condiție.

Aceasta presupune îndeplinirea stagiului complet de cotizare specificat în Anexa 5. Totuși, stagiul complet de cotizare nu este uniform pentru toți și variază în funcție de anul nașterii. Astfel, persoanele trebuie să realizeze stagiu complet de cotizare prevăzut în Anexa 5 și să mai adauge încă cinci ani în plus față de acest stagiu complet de cotizare.

În acești cinci ani pot fi incluse perioadele de facultate, serviciul militar și alte stagiile necontributive.

Pensia anticipată 2024. Astfel, persoana respectivă poate să se pensioneze cu cinci ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare, fără penalizare, iar acești cinci ani nu se cumulează cu alte reduceri.

Stagiul complet de cotizare nu este pentru toată lumea de 35 de ani. În funcție de anul nașterii, există un anumit stagiu complet de cotizare. Dacă persoana a realizat acest stagiu complet de cotizare contributiv, prevăzut în Anexa 5, trebuie să mai aibă încă cinci ani în plus față de acest stagiu complet de cotizare.

Pensia anticipată 2024. Reprezentanții Casei de Pensii au precizat că, dacă persoana nu are cei cinci ani suplimentari și dispune doar de doi sau trei ani în plus, aceasta se va pensiona anticipat și va fi supusă penalizărilor.

Penalizarea va depinde de numărul de luni de anticipare și de cât de mult se depășește stagiul complet de cotizare. În acest caz, va vorbi despre pensia anticipată.

De asemenea, au menționat că, conform legislației actuale, există doar pensia pentru limită de vârstă și pensia anticipată, fiind eliminată pensia anticipată parțială, spun reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice București.

